بري: لا أعتقد أنّ الخلاف شخصي ...

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رداً على سؤال حول الاشتباك الأخير بين تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس: «لا أعتقد أنّ الخلاف الذي حصل هو خلاف شخصي أو هو يتعلّق بوضع الحكومة».

وإذ لم يُفصح عن أي تفاصيل أخرى، أكد أنه «من البديهي أن تعمل الحكومة ومن البديهي أكثر أن تُطبّق القوانين، فعندما يطبق القانون لا تحصل أي مشكلة».

وحول القوانين المعطلة التنفيذ، قال بري: «ما زلت عند موقفي بأنني متمسّك بضرورة المسارعة إلى تطبيق القوانين المعطّلة من دون أي مبرّر، لأنّ تنفيذها، في رأيي، يؤدي إلى إزالة 90 في المئة من الفساد الذي نعانيه، وأكرّر أن الدولة اللبنانية مع الأسف هي الفاسد الأكبر لأنها لا تطبّق القوانين».

وعُلم أن بري سيوجّه اليوم على الأرجح دعوة إلى جلسة نيابية للأسئلة والأجوبة، وعلى جدول أعمالها 17 سؤالاً نيابياً للحكومة تتمحور حول ملفات خدماتية وأخرى متعلقة بالفساد والإصلاح.