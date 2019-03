عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 آذار 2019

A + A -

البناء: اجتماع هام لعون مع بومبيو... وقمّة مع بوتين تضع خريطة طريق لملف النازحين

التسوية الرئاسية على المحك غداً... وخطة الكهرباء والتعيينات على النار

الحريري وباسيل بلغة واحدة: الحرص على التعاون وتحييد ملف الفساد



الأخبار: طلّابنا بين الأكثر تأخراً في العالم: إبنك ذكي يا ثريا!

التحقيق النائم: تعطيل المطار بلا محاسبة

41 عاماً على «الطوارئ» جنوباً: هل ستلعب «اليونيفيل» بالنار؟









اللواء: «تفاهم لبناني» على الموقف من طلبات بومبيو.. وغوتريس يحذِّر من الإخلال بالقرار 1701

الحريري يؤكِّد على التسوية مع عون.. وباسيل ينتقد تباطؤ العمل الحكومي

النهار: الحريري يبثّ التفاؤل: لا للتلهي بالمناكفات التسوية الرئاسية بمثابة زواج ماروني





الجمهورية: الحريري: التسوية زواج ماروني



the daily star: Hariri unfazed by bickering, says ties with president solid

l'orient le jour: Pour Hariri, le compromis avec le CPL tient toujours aussi solidement