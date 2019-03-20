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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 آذار 2019

20
MARCH
2019
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البناء: اجتماع هام لعون مع بومبيو... وقمّة مع بوتين تضع خريطة طريق لملف النازحين 

التسوية الرئاسية على المحك غداً... وخطة الكهرباء والتعيينات على النار
الحريري وباسيل بلغة واحدة: الحرص على التعاون وتحييد ملف الفساد

 

 


الأخبار: طلّابنا بين الأكثر تأخراً في العالم: إبنك ذكي يا ثريا!
التحقيق النائم: تعطيل المطار بلا محاسبة
41 عاماً على «الطوارئ» جنوباً: هل ستلعب «اليونيفيل» بالنار؟

 



اللواء: «تفاهم لبناني» على الموقف من طلبات بومبيو.. وغوتريس يحذِّر من الإخلال بالقرار 1701
الحريري يؤكِّد على التسوية مع عون.. وباسيل ينتقد تباطؤ العمل الحكومي

 

 

 

النهار: الحريري يبثّ التفاؤل: لا للتلهي بالمناكفات التسوية الرئاسية بمثابة زواج ماروني

 

 



الجمهورية: الحريري: التسوية زواج ماروني

 

 


the daily star: Hariri unfazed by bickering, says ties with president solid

 

 

 

l'orient le jour: Pour Hariri, le compromis avec le CPL tient toujours aussi solidement

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