عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 آذار 2019

البناء: اجتماع هام لعون مع بومبيو... وقمّة مع بوتين تضع خريطة طريق لملف النازحين
التسوية الرئاسية على المحك غداً... وخطة الكهرباء والتعيينات على النار
الحريري وباسيل بلغة واحدة: الحرص على التعاون وتحييد ملف الفساد
الأخبار: طلّابنا بين الأكثر تأخراً في العالم: إبنك ذكي يا ثريا!
التحقيق النائم: تعطيل المطار بلا محاسبة
41 عاماً على «الطوارئ» جنوباً: هل ستلعب «اليونيفيل» بالنار؟
اللواء: «تفاهم لبناني» على الموقف من طلبات بومبيو.. وغوتريس يحذِّر من الإخلال بالقرار 1701
الحريري يؤكِّد على التسوية مع عون.. وباسيل ينتقد تباطؤ العمل الحكومي
النهار: الحريري يبثّ التفاؤل: لا للتلهي بالمناكفات التسوية الرئاسية بمثابة زواج ماروني
الجمهورية: الحريري: التسوية زواج ماروني
the daily star: Hariri unfazed by bickering, says ties with president solid
l'orient le jour: Pour Hariri, le compromis avec le CPL tient toujours aussi solidement