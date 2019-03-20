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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 20 آذار 2019

20
MARCH
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقفت مصادر أمنية غربية أمام تكرار الاعترافات الأميركية و»الإسرائيلية» باختراقات إيرانية نوعية لشبكات اتصالات ومنظومات تشفير أميركية و»إسرائيلية» كان آخرها نجاح إيراني بالسيطرة على طائرة أميركية حديثة بدون طيار، واعتراف «إسرائيلي» بسيطرة إيران على الداتا الموجودة على هواتف رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو وهواتف عائلته، وأبدت المصادر قلقها من كون إيران تتحوّل بصورة مفاجئة إلى الدولة المهيمنة على وسائط الحرب الإلكترونية أمام أكبر قوتين تستندان للتكنولوجيا المعلوماتية المتطورة…

 

 

 

الأخبار: علم وخبر

الحريري لم يستجب للمصروفين من «المستقبل»

سيتقدم الموظفون المصروفون من صحيفة «المستقبل» اليوم صباحاً بشكوى إلى وزارة العمل، لأنهم لم يلقوا أذاناً صاغية بعد مطالبتهم الإدارة بصرف مستحقاتهم، كذلك فإن الرئيس سعد الحريري لم يتجاوب مع الكتاب الذي أرسلوه إلى مكتبه في السرايا، لمطالبته بحقوقهم. وقد بدأ هؤلاء بالإعداد لاعتصام أمام مكاتب المنصة الإلكترونية لـ«المستقبل» (مبنى الجريدة سابقاً) في اليومين المقبلين.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تتباين المعلومات حول حقيقة ما دار بين رئيس دولة إقليمية ومرجع روحي عربي، لجهة مسار العلاقات في مرحلة الضغوطات الأميركية.


لغز
تجري النيابات العامة وأجهزة الرقابة تحقيقات بعيدة عن الإعلام، لجلاء الحقيقة حول عدد من الملفات الحساسة!


غمز
أبدى قيادي رفيع في 14 آذار استهجانه من سياسة التعتيم التي يلجأ إليها مسؤول كبير حليف.

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة

تعهد حزبي

تعهّد حزب فاعل لصاحب مؤسّسة إعلاميّة بوقف التعقبّات عنه إذا التزم مسودة شروط سياسيّة من دون الإخلال بها....

 

تزوير الشهادات

يقول وزير سابق إن ملف التزوير في الشهادات الجامعيّة لم يأخذ حقّه من الاهتمام وتأليف لجنة تحقيق نيابيّة رغم انعكاسها الكبير على ثروة لبنان الحقيقيّة....

 

 

 

الجمهورية: أسرار


قرار

بالرغم من قرار إيقاف التوظيفات في المرافق العامة فقد تم قبل فترة قصيرة توظيف شقيق أحد النواب في منصب مهم في مرفق عام في الدولة.

مصالحة

يُلاحَظ إنفتاح كبير تبديه دول عربية وخليجية على شخصية سياسية بعد مصالحة حصلت مع شخصية لبنانية بارزة.

توضيح

لاحظت أوساط سياسية أن التوضيح الذي صدر عن إحدى الوزارات بخصوص صرف أموال كان أفضل لو تمّ التغاضي عنه لأنه ثبَّتَ الهدر بلا طائل.

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