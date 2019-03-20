توقيف مشتبه فيه بالتجسس .. التفاصيل

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام توقيف اللبناني الكندي ف. ج، مواليد 1978، إثر الاشتباه في تعامله مع استخبارات العدو الإسرائيلي. وبحسب بيان المديرية، اعترف الموقوف بأنه يعمل لحساب العدو منذ عام 2013، عندما جنّده العميل الفارّ اللبناني ن. ج، الذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة 504 في استخبارات كيان العدو الإسرائيلي.

وبحسب الأمن العام، أقرّ الموقوف بتنفيذ مهمات «تجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق البيئة الحاضنة لحزب الله، وبجمع المعلومات الأمنية لمصلحة مخابرات العدو، والوصول إلى معلومات عن الطيار الإسرائيلي رون أراد».