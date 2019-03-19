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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



العنوان: "شهادة من الماضي... عبرة للحاضر".



الكاتب: سفير لبنان الحالي لدى واشنطن غابي عيسى عبر موقع فايسبوك.



أما المضمون، فكما يلي: كان العماد ميشال عون قد أطلق في تشرين الثاني 2004 مبادرة وطنية يطلب فيها من الجيش السوري الخروج من لبنان نهائيا وبشكل كامل وناجز بطريقة مشرفة، وطلب مني أن أسلم هذه الرسالة يدويا الى القيادة السورية..



ليلة عيد رأس السنة 2005 ، ركبت الطائرة من أميركا متوجها الى لبنان بعد خمسة عشر عاما من الإبعاد، ثم الى سوريا. توقفت في فرنسا لليلة واحدة لأستلم الرسالة الموجهة للرئيس الأسد من العماد عون وللتشاور معه..



في مجرى الحديث الطويل قلت للعماد عون: "أنا ذاهب الى سوريا موفدا منك ولأبلغ مواقفك وآراءك أنت، وليس للتحدث عن أية آراء شخصية لي. أرجو منك أن تقول لي بالتحديد ما هي المواضيع التي تريدني أن أثيرها مع السوريين وماذا تريدني أن أقول فيها".



فأجابني من دون تردد وبسرعته وصراحته المعهودتين: "يمكنك التحدث معهم بما تشاء وبكل المواضيع، فأنت تعرف تماما مواقفي وآرائي وأن هدفي هو الانسحاب الكامل والناجز للجيش السوري. ولكن هناك أمورا لا أقبل ولا أريدك أن تتحدث بها حتى لو أثاروها هم معك:



أولا - مسألة عودتي الى لبنان. فأنا أقرر متى وكيف أعود بعد انسحابهم.



ثانيا - الانتخابات النيابية المقبلة. فهذا شأن داخلي ونحدد مواقفنا وتحالفاتنا مع الجهات الداخلية بعد عودتي.



ثالثا - الإتهامات المالية ضدي وما يسمونه بملفي المالي. فهو فارغ ولا مجال للمساومة أو التسوية فيه. فأنا ذاهب به الى القضاء وهناك يبت الأمر".



العبرة: من ساواك بنفسه ما ظلمك. فلتكن كلمة الفصل للقضاء.



انتهى الاقتباس عن السفير غابي عيسى، الذي يصب كلامه النابع من التجربة في سياق الموقف الرئاسي الحازم أمس خلال إطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد، والذي ظل صداه يتردد بقوة اليوم في الأوساط الرسمية والشعبية.



وفي الاطار الحازم عينه، وقبل يومين من جلسة مجلس الوزراء التي تبحث في خطة الكهرباء وتعيينات المجلس العسكري، ليس تفصيلا أن يتعمد رئيس الحكومة وصف التسوية الوطنية بالزواج الماروني، وليس أمرا عاديا من حيث التوقيت أن يتقصد تكرار الطمأنة بعدم حصول خلاف يوقف العمل في الحكومة، خصوصا أن الموقفين يأتيان عقب همروجة تمنيات سلبية، سخر منها الرئيس سعد الحريري نفسه في سياق كلامه اليوم خلال ندوة حوارية حول السياحة المستدامة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



يوم طويل للسياحة في لبنان بدأ في الـSEA SIDE بمؤتمر الاستدامة صباحا وانتهى هذا المساء بمواقف للرئيس سعد الحريري في حوار مع المشاركين في المؤتمر وبينهم وزراء عرب وأجانب... وقد بلغ الهاشتاغ لهذا المؤتمر ثمانمئة وخمسين ألف متابعة..



الرئيس الحريري شدد على أن نسبة مردود القطاع السياحي تبلغ عشرين في المئة متطلعا الى نسبة الخمسين.

وأشار الرئيس الحريري الى إمكان مجيء أعداد كبيرة من السائحين والمغتربين الى لبنان هذا الصيف..

وبرز كلام إحدى المشاركات على ان "النق السياسي" هو السبب في ضرب السياحة..

وكان الرئيس الحريري قد أكد لنقابة الصحافة أنه لا يحبذ الزكزكات السياسية..



في الغضون استعدادات لجلسة مجلس الوزراء بجدول عمل حافل يوم الخميس سبقه اتصال بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل...وضمن الجدول مادة التعيينات في المجلس العسكري...



وعلى خط آخر يستعد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لزيارة لبنان في مهمة مستحيلة على ما يصفها بعض الأقطاب وهي تندرج في سياق جولته التي تشمل فلسطين المحتلة ولبنان والكويت بدءا" من منتصف هذا الأسبوع أو بالأحرى صباح غد.



خارجيا" بثت وكالة سبوتنيك الروسية أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يستعد للعودة قريبا" الى عدن جنوب اليمن من المملكة العربية السعودية التي كان قد استقر فيها منذ منتصف آب 2015 وسيمارس مهماته الرئاسية مع حكومته من عدن قريبا"..





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



هدوء واضح يرصد على الجبهات السياسية الداخلية ولا سيما جبهة التيارين التي شهدت في الايام الأخيرة تراشقا عنيفا لكن الإتصالات والوساطات نجحت في لجمه وإعادة ترميم لغة التخاطب بين الجانبين.



وتأسيسا على هذه اللغة وصف رئيس الحكومة سعد الحريري التسوية بأنها زواج ماروني لمصلحة البلد والكل متفاهمون عليها و"قاعد على قلبن" وقال إن الزكزكات السياسية ستنتهي وأكد ألا أحد يمكنه وقف عمل الحكومة وأن الموازنة ستقر في أسرع وقت ممكن وستحمل طابعا إصلاحيا



تبريد الجبهة البرتقالية - المستقبلية من شأنه التمهيد لانعقاد آمن لمجلس الوزراء الذي يلتئم الخميس في قصر بعبدا بجدول أعمال من أربعة وخمسين بندا.

من خارج هذا الجدول سيطرح ملحق يتعلق بخطة الكهرباء التي باتت بين أيدي الوزراء على ذمة الوزيرة المعنية.



لا تسريبات كثيرة حول مضامين هذه الخطة حتى الآن باستثناء معلومات عن قيامها على زيادة إنتاج الطاقة وخفض الهدر والعجز وإزالة التعديات على الشبكة والخروج التدريجي من الإعتماد على البواخر.

لكن السؤال: هل تحظى الخطة العتيدة بتوافقات سياسية أم أن فيها من الألغام ما هو كفيل بتفجيرها؟.



على المستوى البرلماني لم يجتمع شمل لجنة المال والموازنة النيابية التي تعكف على ملاحقة ملف التوظيف المخالف وذلك بسبب تغيب الوزيرة ريا الحسن عن جلسة اللجنة التي كانت مخصصة للتوظيف في وزارة الداخلية والبلديات.

العدوى نفسها انسحبت على لجنة الأشغال العامة والنقل التي لم تلتئم هي الأخرى بسبب تغيب خمسة من الوزراء المعنيين.

في موازاة هذا التغيب حضور للأجهزة الأمنية : الأمن العام يوقع في قبضته عميلا لبنانيا - كنديا لتورطه بالتعامل مع العدو الإسرائيلي منذ العام 2003.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"



موجة تفاؤل جديدة اطلقها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عنوانها قراره عدم التوقف عند الضجيج السياسي، وعدم تضييع وقت بخلافات لا تأتي بشيء للاقتصاد والنمو وفرص العمل لافتا الى ان الخلافات السياسية تقتل لبنان وكشف انه بعد قرار المملكة العربية السعدوية رفع الحظر عن سفر رعاياها زار لبنان خلال اربعة ايام فقط 12 ألف سائح سعودي.



الرئيس الحريري الذي رسم خارطة طريق لعمل حكومته ، اساسها ان الخلاف مع اي قوة سياسية لن يؤدي الى وقف عمل الحكومة، اعتبر ان التسوية السياسية مع رئيس الجمهورية ميشال عون هي زواج ماروني لسبب واحد، يتعلق بمصلحة لبنان، واشار الى ان الجميع موافق على اصلاحات مؤتمر سيد ومحاربة الفساد وعودة النازحين السوريين.



وعشية جلسة الحكومة بعد غد الخميس تسلم الوزراء ملحق عن الخطة المقترحة لمعالجة ازمة الكهرباء التي اعدتها وزير الطاقة والمياه اضافة الى جدول الاعمال ومن المقرر ان يستقبل لبنان يوم الجمعة المقبل وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو في زيارة تستمر يومين سيتم خلالها التأكيد على اهمية لبنان الاقليمية والالتزام بدعم الحكومة والتأكيد أيضا على استمرار دعم الجيش ولبنان والمساعدات الانسانية وفقا لما قالته مصادر مطلعة لتلفزيون المستقبل.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



سباق في البلد، ليس فقط بين تحقيق إنجازات وتعثرها، بل بين أجواء إيجابية وأجواء سلبية.



لا نقطة وسط، فالمتفائلون في سباق مع الوقت لإشاعة أجواء إيجابية، والتعثر في بعض الملفات يعطي أملا للمتشائمين بأن الأوضاع ليست على ما يرام. فبعد عطلة نهاية أسبوع سلبية ونارية، على خلفية التراشق الإعلامي والسياسي بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، انحسر التصعيد بعد الاتصال بين بيت الوسط وقصر بسترس قبل ثلاثة أيام من جلسة مجلس الوزراء التي استلحق بند الكهرباء على جدول أعمالها الحافل ببنود "ابن بطوطة" لجهة الرحلات والأسفار، فجدول الأعمال المؤلف من أربعة وخمسين بندا، فيه سبعة عشر بند "طلب سفر".



السؤال الأكبر عن هذه الجلسة: هل سيمر بند الكهرباء بعدما حدثت وزيرة الطاقة تقريرها ورفعته إلى رئيس الحكومة الذي طلب إضافته على جدول الأعمال؟ لا جواب قبل الخميس. لكن في الموازاة فإن الرئيس الحريري، وفي مؤتمر "نحو سياحة مستدامة" فجر رقما مبالغا عن عدد السياح السعوديين الذي جاؤوا إلى لبنان عقب القرار السعودي رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان فقال إن عدد السياح في أربعة أيام بلغ إثني عشر ألف سائح سعودي، وهو على الأرجح رقم مبالغ فيه.



قضية أخرى استحوذت على اهتمام الرأي العام: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس إدعى على ط.س.، وهو موظف في أمن الدولة "بجرم الإخلال بموجبات الوظيفة"، كما جاء في الإدعاء.



والجدير ذكره ان ط. س. سبق أن أوقف، مع شخص آخر ثم أطلق سراحه ليتم الادعاء عليه مجددا، فيما الشخص الآخر ترك بسند إقامة.



مصادر متابعة لهذا الملف لفتت إلى ان ط. س. موظف لدى أمن الدولة ولم يتم الاستحصال على إذن بملاحقته، علما ان مصادر مقابلة تشير إلى ان مفوض الحكومة لا يحتاج إلى إذن بالملاحقة، فهل يكون من شأن هذه الخطوة أن تترك تداعيات؟





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



كمن يجلس في القلب وليس عليه أطل رئيس الحكومة سعد الحريري تتلبسه الكوميديا السياسية الساخرة من كل خلاف في البلد وبروح إيجابية مفتوحة على المرحن. تمكن الحريري من اصطحاب اللبنانيين والضيوف العرب والأجانب في جولة سياحية على واقع لبنان السياسي والاجتماعي مبشرا المتوقعين اعتكافه بأنه بعافيته الحكومية الكاملة، أجرى فحوصا في باريس و"قاعد ع قلبكن" وتبنى الحريري توصية المؤتمرين "خلوا السياسيين يسكتو ما يحكو عالتلفزيون" لأن الخلافات السياسية هي مقتل لبنان وقال إن علينا الاستثمار بكل ما يعتبر سياحة: دينية ترفيهية استشفائية وسياحة "انبساطية"، معتبرا أننا في خلافاتنا السياسية "هشلنا السياح" و"هضامة" الرئيس واكبت قرارا يبدو أنه قد اتخذ باستتباب الأمن الحكومي معلنا في لقائه نقابة الصحافة أن التسوية الوطنية مع الرئيس ميشال عون زواج ماروني وطمأن إلى أنه لن يحصل خلاف من شأنه وقف العمل، لا مع التيار وبقية المكونات ولا مع حزب الله وختم قائلا: "هناك قرار من طرفنا ومن طرفه بأننا لن نسمح للخلافات بوقف عمل الحكومة".



وبدا ان رئيس الحكومة خطا نحو سياحة سياسية مستدامة أسقطت كل توقعات الانهيار الحكومي وعوامل انهيار الثقة التي عززتها تحليلات سياسية ومقالات صحافية ذهبت إلى حد استشراف الأسوأ لكن كل هذه كانت مجرد "خبر كاذب" وإن صح بعضها إلا أنه غير مؤهل لافتعال اشتباك يبلغ التفرقة والانشقاق وحالات الشرخ المستدامة ومن "نكد"، الأيام مرة جديدة أن جبران باسيل ذات ليلة تيار قد ساهم إيجابا في ترسيم الحدود قال كلاما للداخل لكي يسمع الخارج توجه في الحديث الى المستقبل وهدد بإطاحة حكومة الحريري عل المستمع مارك بمبيو تصله الرسالة بأننا لن نرضخ لأوامرك في التنقيب عن النفط والغاز، وفي التأليب الداخلي على حزب الله ونحن من سيقرر وضع وزير الخارجية في تلك الليلة إستراتيجية دفاعية شكلت حماية لرئيس الحكومة من أي ضغط مقبل عليه وأقام الحرب الاستباقية على أي مواقف سيزرعها رئيس الدبلوماسية الأميركية الإسرائيلية في بيروت وسواء عاد النازحون أم لم يعودوا انفتحنا على سوريا وطبعنا أخذنا نفطنا وغازنا وشربت إسرائيل من ميةْ البح،ر اتفقنا مع حزب الله أم اختلفنا كل ذلك لا شأن لكم فيه ول بمبيو ولكل من لا يعنيهم الأمر هذا بلدنا ونحن أدرى بشعابنا وعلى ذلك يكون باسيل قد أعطى مخرجا للحريري الذي جلس اليوم هانئا مستشرفا متفائلا عابرا لأي تهديد و"تعويذة جبران" التي نفعت ما ضرت أرسى دعائمها وليد جنبلاط من دون أن يدري، وذلك عندما أعلن تأييده للمبادرة الروسية في ملف النازحين السوريين ما يعني أن على الأميركيين أخذ استراحة من هذه الأزْمة والروسي يحلها فاهلا بمبميو لكن "رافقتكم السلامة".





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



هدأت جولة التوترالسياسي، وعادت الرسائل الى مجاريها بين التيارين الازرق والبرتقالي مع اتصال الحريري – باسيل، فضمنت جلسة الحكومة نوعا من الاستقرار يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا ..

لكن ماذا بعد ؟ هل لكل جلسة وزارية ”زفة” تسبقها ؟ ولكل تباين في الملفات جولة نزال على الاعلام؟



الجميع بات يعلم أن مكافحة الفساد طريق لا رجعة عنه، وان بعد خطاب رئيس الجمهورية ليس كما قبله، أما من تقع عليه مسؤولية ترجمة الخطاب فالدولة، كل الدولة ، والمعبر للمحاسبة القضاء، وهو الموضوع بدوره تحت مجهر التدقيق بمعاونيه ومساعديه، وزد على ذلك الى حيث تصل التحقيقات، فحين يعين القضاء على فساد بعض القضاء، فتلك نعمة مرجوة .



والرجاء أن تتصدى مقاومة الفساد لكل الملفات، وأن تمر على النافعة باشكال مفاجئة، حيث المنتفعون على حساب المواطن والمبتزون له، كثر وكبار. فهل تسقط ممالك السمسرات هناك، والتجاوزات اللا قانونية، لتكون النافعة اسما على مسمى، فيها المنفعة للخزينة وللمواطن بوجه حق؟.



والى الوجه اللبناني الذي ما زال خاليا من الكدمات، الى الحرب الصامتة مع العدو الصهيوني حيث الامن وانجازاته.

فقد اعلنت المديرية العامة للامن العام عن توقيف مواطن لبناني كندي بتهمة التعامل مع العدو الصهيوني.

الموقوف اعترف بصلاته مع العدو منذ العام الفين وثلاثة عشر، وانه مكلف من قبل مشغليه بمهام تجنيد اشخاص لبنانيين لاختراق البيئة الحاضنة للمقاومة، والعمل على الوصول لمعلومات عن الطيار الاسرائيلي رون اراد. وفي معلومات المنار أن الاجهزة الامنية اللبنانية تعمل على توقيف متورطين آخرين لديهم المشغل الاسرائيلي نفسه، وهو العميل اللبناني الفار نضال الجمال





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



التسوية زواج ماروني لمصلحة البلد وكلنا متفاهمون عليها، هذا ما اكده الرئيس الحريري اليوم مستكملا تبريد الاجواء السياسية ومحاولات التعطيل من اهميو التباينات التي تظهرت بينه وبين الوزير جبران باسسيل في الايام القليلة الماضية.



في المقابل اكدت مصادر التكتل لل"ام تي في" ان الاتصال بين الحريري وباسيل امس كاف ايجابيا جدا ومستمرا، وانه لا اساس بالتالي لما يحكى في الاعلام ولا في ملف التعيينات، فهل الاجواء الايجابية المعلنة والمسربة واقعية، ام ان غايتها تمرير استحقاقين لا اكثر، جلسة مجلس الوزراء الخميس وزيارة بابينو الجمعة ؟



وفق معلومات ال"ام تي في" فإن الاختلافات في وجهات النظر بين الحريري وباسيل تم تجاوزها، وفي جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل سيتم تعيين الضابط السني الذي اقترحه الحريري في المجلس العسكري بعدما كان وجه بتحفظات من فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، فهل يكون التمني اعطاء الوزير باسيل المزيد من حرية الحركة بالنسبة الى التعيينات المسيحية ؟



على صعيد اخر خطة الكهرباء ادرجت على جدول اعمال مجلس الوزراء، ووزعت كملحق على الوزراء لمناقشتها، فهل يعني ان توافقا تم بين الحريري وباسيل على الملف المكهرب ايضا، وما سيكون موقف بقية الاطراف في هذه الحالة ؟



توازيا الانظار مشدودة الى زيارة بامبينو للمنطقة خصوصا بعدما اعرب في بداية جولته عن امله في ان يغير الرئيس عون والوزير باسيل مسارهما بشأن حزب الله.





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