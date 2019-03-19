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تراشُق حزب سبعة ونائبتِه السابقة مستمر وتحالفٌ وطني مع يعقوبيان

19
MARCH
2019
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هذا ما قالته النائب بولا يعقوبيان في مؤتمرها الصحافي وهو ما استدعى ردّ حزب سبعة ليتجلّى فصل جديد من فصول الخلاف بين من كانوا في يوم من الايام يعتبرون أبناء الرحم الواحد او على الاقل الفريق الواحد المتكاتف ضد أحزاب السلطة. فقد قال حزب سبعة ردّاً على يعقوبيان إنّه بالرغم من كل الضجة الإعلامية، تبقى الأسباب التي أعلن عنها حزب سبعة بأن بولا مستقلة هي نفسها ولم تجب بولا بعد عليها بشكل جدّي. نحن لا نريد أن نغوص في مشكل تصرّ بولا على شخصنته. كل ما أردناه هو أن تصبح بولا مستقلة بعد ابتعادها عن المشروع الذي ترشحت على أساسه.

وأضاف البيان إن حزب سبعة غير معني بفيديو سائق بولا الذي تمّ عرضه خلال مؤتمرها الصحافي. تصوير هذا الفيديو هو تصرف فردي ولا يعدو أكثر من فيديو جهزه شخصان عملا مع بولا لأشهر وأرادا من خلاله إيصال رأيهما لعامة الناس. وتابع:من الواضح أن الفيديو المجتزأ الذي عرضته النائبة يعقوبيان حاول الإيحاء بأن إيلي عبدالنور دفع مبلغاً للسائق بينما أكّد إيلي أنه كان يسدد حساب الطاولة (أقل من خمسين ألف ليرة). هذا التلاعب يهدف إلى المس بكرامة وسمعة إيلي وهو يعتبر قدحا وذما وسيتخذ إيلي الإجراءات القانونية في هذا الإطار.

وأشار البيان إلى أن السيد إيلي عبد النور الذي ظهر في فيديو المطعم (وهو كان يصور سائق بولا) هو أحد أنشط مناصري سبعة وهو كان مدير ماكينة بولا الانتخابية وهو أعطى أشهرا من وقته يعمل ليلاً نهاراً من دون مقابل لفوز يعقوبيان. وبعد فوزها طلبت منه الاستقالة من سبعة ليكون جزءا من مكتبها وهو ما رفضه. بالطبع رفيقنا إيلي مقرب من كل فريق بولا بمن فيهم السائق نتيجة عملهما ضمن فريق واحد لعدة أشهر. محاولة تظهير جلوسهما معا على أنه مؤامرة مرفوضة بالكامل.

وذكّر حزب سبعة النائب يعقوبيان بعد ادعائها بأن الحزب لم يقدم لها أي شيء، بأن حزب سبعة غطى كامل تكاليف مكتبها وتجهيزاته وداتا الاتصالات والهواتف لكامل الفريق والدعاية والإعلان على شاشات التلفزة إضافة إلى عمل عدد كبير من المتطوعين من سبعة. وقد فاقت التكاليف المادية التي تكبدها سبعة على حملة يعقوبيان ال١٣٠ ألف دولار. وهذا الخلاف بين ابناء الفريق الواحد لم يتوقف هنا، إذا وبعدما كان تحالف وطني يعتبر حزب سبعة جزءاً منه في زمن الانتخابات، انحاز هذا التحالف ليعقوبيان بعدما طردها سبعة من صفوفه، وظهر هذا الأمر أكثر ببيان أصدره تحالف وطني اليوم ايضاً.

هذا أيضاً جزء من ادعاءات يعقوبيان الذي استدعى ردّاً من الخارجية اللبنانية حيث قالت الخارجية في بيان إنّ كلفة صالونات الشرف أصلاً مرتفعة في عدد من الدول على سفر الوفود الرسمية وتزداد ارتفاعاً نتيجة لاستعمال الصالون بشكل استثنائي ونادر لمرات بسبب الأسفار المعلوم كيف يقوم بها وزير الخارجية والمغتربين.

وأَاف بيان الخارجية إنّ هذا الأمر هو من بين الأسباب التي دفعته الى فرض تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل باستيفاء رسوم استعمال صالون الشرف في مطار بيروت من دون اي استثناء في الذهاب والإياب للبنانيين وللأجانب والتشدد في التطبيق، ما رفع من مداخيل صالون الشرف لأول مرة في مطار بيروت.

هذا ما قالته النائب بولا يعقوبيان في مؤتمرها الصحافي وهو ما استدعى ردّ حزب سبعة ليتجلّى فصل جديد من فصول الخلاف بين من كانوا في يوم من الايام يعتبرون أبناء الرحم الواحد او على الاقل الفريق الواحد المتكاتف ضد أحزاب السلطة. فقد قال حزب سبعة ردّاً على يعقوبيان إنّه بالرغم من كل الضجة الإعلامية، تبقى الأسباب التي أعلن عنها حزب سبعة بأن بولا مستقلة هي نفسها ولم تجب بولا بعد عليها بشكل جدّي. نحن لا نريد أن نغوص في مشكل تصرّ بولا على شخصنته. كل ما أردناه هو أن تصبح بولا مستقلة بعد ابتعادها عن المشروع الذي ترشحت على أساسه.

وأضاف البيان إن حزب سبعة غير معني بفيديو سائق بولا الذي تمّ عرضه خلال مؤتمرها الصحافي. تصوير هذا الفيديو هو تصرف فردي ولا يعدو أكثر من فيديو جهزه شخصان عملا مع بولا لأشهر وأرادا من خلاله إيصال رأيهما لعامة الناس. وتابع:من الواضح أن الفيديو المجتزأ الذي عرضته النائبة يعقوبيان حاول الإيحاء بأن إيلي عبدالنور دفع مبلغاً للسائق بينما أكّد إيلي أنه كان يسدد حساب الطاولة (أقل من خمسين ألف ليرة). هذا التلاعب يهدف إلى المس بكرامة وسمعة إيلي وهو يعتبر قدحا وذما وسيتخذ إيلي الإجراءات القانونية في هذا الإطار.

وأشار البيان إلى أن السيد إيلي عبد النور الذي ظهر في فيديو المطعم (وهو كان يصور سائق بولا) هو أحد أنشط مناصري سبعة وهو كان مدير ماكينة بولا الانتخابية وهو أعطى أشهرا من وقته يعمل ليلاً نهاراً من دون مقابل لفوز يعقوبيان. وبعد فوزها طلبت منه الاستقالة من سبعة ليكون جزءا من مكتبها وهو ما رفضه. بالطبع رفيقنا إيلي مقرب من كل فريق بولا بمن فيهم السائق نتيجة عملهما ضمن فريق واحد لعدة أشهر. محاولة تظهير جلوسهما معا على أنه مؤامرة مرفوضة بالكامل.

وذكّر حزب سبعة النائب يعقوبيان بعد ادعائها بأن الحزب لم يقدم لها أي شيء، بأن حزب سبعة غطى كامل تكاليف مكتبها وتجهيزاته وداتا الاتصالات والهواتف لكامل الفريق والدعاية والإعلان على شاشات التلفزة إضافة إلى عمل عدد كبير من المتطوعين من سبعة. وقد فاقت التكاليف المادية التي تكبدها سبعة على حملة يعقوبيان ال١٣٠ ألف دولار. وهذا الخلاف بين ابناء الفريق الواحد لم يتوقف هنا، إذا وبعدما كان تحالف وطني يعتبر حزب سبعة جزءاً منه في زمن الانتخابات، انحاز هذا التحالف ليعقوبيان بعدما طردها سبعة من صفوفه، وظهر هذا الأمر أكثر ببيان أصدره تحالف وطني اليوم ايضاً.

هذا أيضاً جزء من ادعاءات يعقوبيان الذي استدعى ردّاً من الخارجية اللبنانية حيث قالت الخارجية في بيان إنّ كلفة صالونات الشرف أصلاً مرتفعة في عدد من الدول على سفر الوفود الرسمية وتزداد ارتفاعاً نتيجة لاستعمال الصالون بشكل استثنائي ونادر لمرات بسبب الأسفار المعلوم كيف يقوم بها وزير الخارجية والمغتربين.

وأَاف بيان الخارجية إنّ هذا الأمر هو من بين الأسباب التي دفعته الى فرض تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل باستيفاء رسوم استعمال صالون الشرف في مطار بيروت من دون اي استثناء في الذهاب والإياب للبنانيين وللأجانب والتشدد في التطبيق، ما رفع من مداخيل صالون الشرف لأول مرة في مطار بيروت.

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