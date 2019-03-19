تدابير سير بتاريخ اليوم في شارع الفرد نقاش-الاشرفية

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

ستقوم احدى الشركات المتعهدة بأعمال حفريات لتمديد كابلات كهربائية في منطقة الاشرفية / شارع الفرد نقاش رقم /٥/، عبارة عن مقطع طريق بطول /٦٠/م وبعرض /٦٠/ سنتم، اعتبارا من الساعة ٢١.٠٠ من تاريخ اليوم ١٩/٣/٢٠١٩ ولغاية الساعة ٥.٠٠ من فجر اليوم التالي.

ستؤدي هذه الاعمال التي ستجري على مراحل وكل مرحلة على حدة، الى تضييق مساحة مرور السير.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.