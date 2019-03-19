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وزير الاقتصاد استقبل وفدا من تجمع رجال الاعمال اللبنانيين العمانيين

19
MARCH
2019
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استقبل صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وفد نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات في لبنان برئاسة هاني بحصلي وعرض معه للأوضاع الاقتصادية والتجارية في البلاد في ظل الظروف الراهنة.

بعد الاجتماع قال رئيس النقابة هاني بحصلي :" نحن نمثل قسما كبيرا مستوردي الماركات العالمية المعروفة، واجتماعنا مع معاليه هو لتبادل الآراء حول الواقع الاقتصادي الذي نمر فيه خصوصا وان الاقتصاد الحر هو من الركائز الاساسية لاقتصادنا، كما ان وزارة الاقتصاد والتجارة هي وزارة الوصاية على قطاعنا، لقد بحثنا مع معالي الوزير الكثير من المواضيع التي تهم الاستيراد."

واضاف بحصلي:" نشد على يد معالي الوزير ونحن هنا لنساعده ولنقدم خدماتنا لاتخاذ القرارات المدروسة و المناسبة ضمن اطار شامل في الاقتصاد الحر، أكد لنا معاليه ان الرعاية ستكون شاملة لأننا وزارة تعنى بكل القطاعات الاقتصادية وهو يستمع دائما لمطالب كل هذه القطاعات، وتمنينا عدم اخذ قرارات غير مدروسة كي تأتي بالنتائج التي نريدها جميعنا."

وختم بحصلي:" ابدينا مخاوفنا كمستوردين ومواطنين من التهريب والفساد التجاري وتزوير الماركات ولمسنا خطوات وقرارات جريئة تخفف عن كاهل المواطن والجو العام يشير الى مكافحة هذه الآفة."

والتقى الوزير بطيش وفدا من تجمع رجال الاعمال اللبنانيين العمانيين برئاسة شادي مسعد وبحث معه في امكان تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين لبنان وعمان.

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