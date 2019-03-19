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اساقفة زحلة والبقاع أكدوا من بعبدا تضامنهم مع الحملة التي يقودها الرئيس عون في مجال مكافحة الفساد

19
MARCH
2019
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لمناسبة اليوم العالمي للفرانكوفونية الذي يصادف غدا الاربعاء 20 آذار، يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفراء الدول الفرانكوفونية المعتمدين في لبنان للاحتفال بهذه المناسبة. وسيلقي السفير الارميني في لبنان السيد VAHAGN ATABEKYAN الذي ترأس بلاده منظمة الفرانكوفونية، كلمة يركز فيها على دور الفرانكوفونية والعلاقات بين الدول المنتمية الى منظمتها. كما سيلقي الرئيس عون كلمة في المناسبة يتحدث فيها عن الحضور اللبناني في عالم الفرانكوفونية.


الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وحياتية وانمائية، فيما اجمع زوار الرئيس عون على التشديد على اهمية المواقف التي اطلقها امس لاسيما في ما يتعلق بقرار مكافحة الفساد والمقاومة الاقتصادية.

 

مجلس اساقفة زحلة والبقاع
وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وفد مجلس اساقفة زحلة والبقاع الذي ضم المطارنة عصام يوحنا درويش مطران الفرزل وزحلة للروم الكاثوليك، والمطران جوزف معوض مطران زحلة للموارنة، والمطران انطونيوس الصوري مطران زحلة للروم الارثوذكس والمطران بولس سفر مطران زحلة للسريان الارثوذكس والارشمندريت ايلي ابو شعيا امين سر المجلس.
وقد نقل المطارنة الى الرئيس عون تحيات ابناء رعاياهم في زحلة والبقاع، منوهين بمواقفه الوطنية وبالجهود التي يبذلها لمواجهة الظروف التي يمر بها لبنان. كما اكدوا على تضامنهم مع ابناء رعاياهم مع الحملة التي يقودها رئيس الجمهورية في مجال مكافحة الفساد واحقاق العدالة. وعرض المطارنة للحاجات الانمائية لمنطقة زحلة خصوصا والبقاع عموما، ولاسيما في مجال الطرق المؤدية الى البقاع ومشاريع اخرى لم يتم تنفيذها، اضافة الى وضع المؤسسات التربوية والجامعة اللبنانية. كما تطرق البحث الى اوضاع النازحين السوريين الموجودين منهم في منطقة البقاع وانعكاس ذلك على الاوضاع الاجتماعية والحياتية.
ورحب الرئيس عون بوفد المطارنة، وحمَّلهم محبته وعاطفته لابناء رعاياهم، مؤكدا العمل لتأمين الحاجات الانمائية لزحلة والبقاع، كما لسائر المناطق اللبنانية انطلاقا من مبدأ الانماء المتوازن.
واشار الرئيس عون الى ان العمل قائم في مجال الطرق لتعزيز وصل المنطقة البقاعية ببقية المناطق اللبنانية.

النائب اسعد درغام
نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب اسعد درغام واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة عكار في المجالات كافة.

 

النائب ميشال معوض
كما استقبل رئيس الجمهورية رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، وعرض معه شؤونا وطنية مختلفة اضافة الى المستجدات السياسية. واوضح النائب معوض انه تم التركيز خلال اللقاء على ضرورة الاسراع في الاصلاحات البنيوية والتشريعات لمواكبة التحديات الاقتصادية واستكمال عملية مكافحة الفساد في البلاد. وأشار إلى أنه تم البحث في الوضع الانمائي في زغرتا الزاوية خصوصاً والشمال عموماً.

 

النائب السابق اسماعيل سكرية
كذلك، استقبل الرئيس عون النائب السابق اسماعيل سكرية الذي أوضح أنه عرض مع رئيس الجمهورية التحرك القائم لمكافحة الفساد لا سيما وأن رئيس الجمهورية يقود هذه العملية وهو الخيمة المعنوية الكبيرة التي تغطي كل من يعمل على كشف الفساد والفاسدين، ويحمي من انهيار الدولة.

الأمين العام لمجلس الوزراء
وفي قصر بعبدا، الأمين العام الجديد لمجلس الوزراء القاضي محمود عدنان مكية لمناسبة تعيينه في منصبه. وقد تمنى له الرئيس عون التوفيق في مهامه الجديدة.

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