الخارجية: ارتفاع كلفة فتح صالون الشرف دفعنا الى فرض تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، البيان الاتي:



"توضيحا لما تم تداوله عن ارتفاع كلفة فتح صالون الشرف في المطارات خلال سفر الوفود الرسمية، تؤكد الوزارة ان الكلفة أصلا مرتفعة في عدد من الدول على سفر الوفود الرسمية، وتزداد ارتفاعا نتيجة لاستعمال الصالون بشكل استثنائي ونادر لمرات عدة بسبب الأسفار المتعددة والمضنية، والمعلوم كيف يقوم بها وزير الخارجية والمغتربين.



هذا الأمر هو من بين الأسباب التي دفعته الى فرض تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل باستيفاء رسوم استعمال صالون الشرف في مطار بيروت دون اي استثناء في الذهاب والإياب للبنانيين وللأجانب، والتشدد في التطبيق، مما رفع مداخيل صالون الشرف لأول مرة في مطار بيروت".