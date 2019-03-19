اللبنانية الاولى شددت امام وفد من جمعية E.D.Y على اهمية نشر الثقافة المرورية وتضافر الجهود للحد من حوادث السير التي تستنزف الارواح

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أكدت اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون على اهمية عمل مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في التوعية على مخاطر السرعة في القيادة كما على تحسين السلامة المرورية، ما يؤدي الى الحد من حوادث السير التي اصبحت فاجعة تستنزف يومياً ارواح احبائنا ولاسيما الشباب منهم.

ورأت السيدة عون أن التعاون في هذا المجال بين جميع القطاعات الرسمية والخاصة والمدنية ضروري، ويمنح الجميع دوراً فاعلاً في نشر ثقافة التوعية ورفع حسّ المسؤولية لدى الجهات المختصة بهدف حماية المواطنين وتخفيض نسبة الضحايا على الطرقات، مشددة على أهمية إدخال قانون السير في المناهج التربوية.

مواقف اللبنانية الاولى جاءت خلال استقبالها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من جمعية E.D.Y Foundation "أ.د.ي" للتوعية برئاسة رئيسة الجمعية السيدة ميرنا مناسا، التي شكرت في بداية اللقاء السيدة عون على استقبالها للوفد وتقديرها لعمل الجمعيات الاهلية. واطلعت مناسا السيدة عون على اهداف الجمعية التي تأسست عام 2015 بعد وفاة ابنها "إدي" نتيجة حادث مروري. ولفتت الى ان الجمعية تعمل على التوعية ونشر ثقافة السلامة المرورية للحد من حوادث السير خصوصاً ما يتعلق منها بالدراجات النارية نظرًا لغياب هذا الجانب عن معظم النشاطات التوعوية المرورية.

واوضح الوفد أن الجمعية تسعى جاهدة بالتعاون مع السلطات الرسمية والبلديات المختصة الى تنفيذ عدة اعمال ومشاريع تخص المواطن في حياته وتنقلاته اليومية على الطرقات، ومن اهمها: تنظيم دورات توعية وتدريب لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة بالتعاون مع قوى الامن والصليب الاحمر والدفاع المدني لشرح قانون السير الجديد وحثّ الطلاب على الالتزام به، وإدخال قانون السير في المناهج الدراسية، العمل على إنشاء وتشييد فواصل على الطرقات وإنارتها، إضافة الى ضرورة تعبيد الحفر على الطرقات التي تسبب حوادث السير، وإلزامية فرض إرتداء الخوذة والثياب المخصصة على سائقي الدراجات النارية لحمايتهم من الحوادث التي قد يتعرضون لها.

وقد ألقت مناسا كلمة توجهت فيها الى السيدة عون لمناسبة عيد الام، معتبرة هذه الزيارة "شرف كبير لجمعية إ.د.ي ودليل اضافي على اهتمامكم النبيل بالجمعيات التي تتولى الخدمات والعمل الانساني. انت رمز الامل والعطاء والحب والقوة والوفاء، ونتوجه اليكم اليوم بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الام، وكل عام وفخامة الرئيس العماد ميشال عون ولبنان بألف خير".

وفي ختام اللقاء قدم الوفد درعاً تقديريا باسم الجمعية للسيدة عون عربون شكر على دعمها الدائم وجهودها .

وضم الوفد الى رئيسة الجمعية، المهندس ايلي جورج مناسا، المهندسة جسيكا صوما، المهندس ايلي بشارة حداد، وعميد الدراجين محسن برجي، جورج بطرس، حنان كامل وهي مسعفة في الصليب الاحمر اللبناني إضافة الى روني حبيب.