عميل بقبضة الأمن العام.. مهمّته اختراق بيئة "حزب الله"!

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "ضمن إطار متابعتها لعمليات مكافحة التجسس لصالح كيان العدو الاسرائيلي، وتفكيك الشبكات التابعة له في الداخل اللبناني، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني الكندي (ف.ج ) تولد 1978 بناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية.

بالتحقيق معه اعترف بما يلي:

- خلال العام 2013 ، تم تجنيده عبر العميل الفار اللبناني (ن.ج) الذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة 504 في استخبارات كيان العدو الاسرائيلي.

- كلف بمهام تجنيد اشخاص لبنانيين لإختراق البيئة الحاضنة لحزب الله ، وبجمع المعلومات الامنية لصالح مخابرات العدو والوصول لمعلومات عن الطيار الاسرائيلي رون اراد.

- التحضير لدخول اراضي فلسطين المحتلة.

بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين".