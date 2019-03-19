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المومو ... بين الحقيقة والخيال

19
MARCH
2019
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مايا توما - يؤكد الدكتور المحاضر في جامعة سيدة اللويزة ورئيس مجلس   ادارة مركز "INTA" للإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا، نظير حاوي، على أن "تحدي مومو" هو بدعة يعتمدها أشخاص منحرفون لأهداف متعددة منها بث الرعب في نفوس الآخرين والاستيلاء على معلومات موجودة على هواتفهم لأغراض جرمية واستدراج الأطفال والمراهقين لأداء سلسلة من المهام الخطيرة بما في ذلك إيذاء النفس والانتحار.
 
ويلفت حاوي في حديث للtayyar.org أن "تحدي مومو" هو بدعة مسرحها وسائل التواصل الاجتماعي شبيهة ببدع سابقة كتلك التي ظهرت في سنوات ماضية، ومنها التي يقال إن شبح امرأة يظهر في المرآة عندما يردد اسمها مرارًا وتكرارًا.
وفي هذا الإطار، تؤكد الدكتورة المحاضرة في جامعة سيدة اللويزة ونائب رئيس  مجلس ادارة مركز "INTA"، مايا سماحة روبرت، على ضرورة توعية الأولاد دون إخافتهم وإثارة الرعب في نفوسهم.
واعتبرت سماحة روبرت أنه جرى تضخيم مسألة ظهور ما يعرف بال "المومو" على الشبكة العنكبوتية، مضيفة أنها "وجه ياباني لم يكن الهدف منه اثارة الخوف، وإنما لاحقا وُضع عبر تقنية الـvoice over صوت على الصورة لإثارة خوف من يراها، وبوشر بثها على الإنترنت". 
 
ولفتت في حديثها لموقعنا، أن دول عدة من بينها بريطانيا عممت على الشرطة ووسائل الإعلام والمدارس عدم تناول الأحاديث عن "المومو".
 
أما الدكتور حاوي، فقد أكد أن العالم سيشهد بإستمرار ظهور ألعاب أو بدع تثير الخوف والهلع في نفوس الناس، قد تكون مؤذية بشكل ما، ولكن على الإنسان مقاربة الأمور انطلاقا من قيمه الأخلاقية والاجتماعية والثقافية.
 
عن سبل الحماية والوقاية، أشارت الدكتورة سماحة روبرت الى أن طرق حماية الأطفال من هذه الظاهرة عديدة ومنها:
 
- على الأهل أن يشرحوا لأولادهم أن شخصية "المومو" هي وهم غير موجود في الحقيقة.
- تعليم الأولاد التفكير ملياً بكل ما يسمعونه، والتدقيق بما إذا كان ما يُطلب منهم منطقي ومفيد، أو يشكل خطر عليهم.
 
- تذكير الأولاد بالقيم الإجتماعية وبضرورة التصرف وفقها.
 
وفي إطار موازٍ، وقد بدأ الدكتوران حاوي و سماحة روبرت الدراسات البحثية العلمية في جامعة سيدة اللويزة منذ ما يقارب العشر سنوات حول التأثير السلبي للألعاب الإلكترونية والإستخدام المفرط للإنترت على صحة ونمو الأولاد من عمر ال8 سنوات ولغاية الـ19 عاما.
وبينت الدراسات أن الإدمان على إستخدام الألعاب على الإنترنت لديه العديد من الآثار السلبية. ولعل أبرزها يلخص بما يلي:
 
- اضطرابات في النوم نتيجة الهوس باللعب.
 
- فقدان القدرة على التفكير بشكل سليم بكل ما يواجهونه في الحياة الواقعية.
 
- تراجع في المستوى الدراسي، خاصة وأنه بينت الدراسات تراجع قدرة الأولاد على التركيز.
 
- خلق روح المقامرة gambling عند الاولاد، ودفعهم للمخاطرة بدون تفكير بهدف تحقيق مكاسب أكبر.
 
- تكبيد الأهل مصاريف لا معنى لها، وذلك على الرغم من أن معظم الألعاب على شبكة الإنترنت هي مجانية، فمعظم الأولاد يرغبون في إمتلاك الأكسسوارات الخاصة باللعبة.
 
- الاتجاه إلى فقدان الحياة العائلية والإجتماعية. كما أن بعض الألعاب تعلم الأولاد الكلمات النابية وتخلق روح الإنتقام عند الأشخاص، ولربما أن ما حصل في نيوزيلندا منذ أيام هو أكبر دليل على ذلك.
 
احموا أولادكم من مخاطر الإنترنت
 
أكد الدكتوران سماحة وحاوي أن الأهل يلعبون الى جانب المدرسة والإعلام دورا رئيسيا في حماية الأولاد من مخاطر الإنترنت والتكنولوجيا بمختلف أشكالها وبالاخص التنمر الإلكتروني، والإدمان على الألعاب. ولعل أهم النصائح:
 
- توطيد العلاقة بين الأهل والأولاد ومراقبتهم عن كثب دون تضييق الخناق عليهم.
- مراقبة تصرفات الولد، والتحرك عند رؤية أي تصرفات غريبة أو غير معتادة.
 
- تثقيف الأهل لنفسهم ومتابعة التطور في عالم التكنولوجيا والإنترنت لكي يتمكنوا فعليا من مساندة وحماية أولادهم.
 
- رؤية التصنيف الخاص بكل لعبة بشكل دقيق ومعرفة ما هي الأمور التي قد يراها أو يسمعها الولد، وما إذا كانت تتناسب مع عمره.
 
- دفع الأولاد لممارسة النشاطات الرياضية والموسيقى للمحافطة على الروح الإجتماعية لديهم ومساعدتهم على الإنخراط في المجتمع.
 
يذكر أن العلم يؤكد أهمية عدم تعرض الأولاد لنور الشاشة أقله ساعة قبل النوم، وذلك لتهيئة الدماغ للنوم بشكل سليم.
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