رومل صابر: لن نكون شهود زور في الحكومة

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أكد نائب رئيس "التيار الوطني الحر" رومل صابر لـ"العربية.نت" أن سقوط الحكومة أو الخروج منها غير وارد بالنسبة لنا"، مؤكداً أن التيار متمسك بالحكومة لمصلحة البلد على رغم التباعد بينه وبين "تيار المستقبل" في مقاربة ملف النزوح السوري".

ولفت صابر إلى "أن الهدف الأساسي من المشاركة في الحكومة وضع خطة عمل لمعالجة أزمة النازحين السوريين، مضيفاً "لن نقبل بأن نكون شهود زور في الحكومة، فإما نعمل معاً من أجل النهوض بالبلد وإلا نحن ذاهبون إلى تغيير كبير".

يذكر أن "التيار الوطني الحر" يتمثل في الحكومة بـ11 وزيراً من ضمنهم ثلاثة لرئيس الجمهورية الذي كان رئيساً للتيار قبل أن يُنتخب.

ويتولّى وزارة الدولة لشؤون النازحين وزير مقرّب من النظام السوري هو صالح الغريب ومحسوب على "التيار الوطني الحر"، بعدما كانت هذه الوزارة في الحكومة السابقة من حصّة الرئيس سعد الحريري ويتولاها الوزير معين المرعبي المناهض للنظام السوري ولسياسة "حزب الله".

كما أكد صابر "أن التيار مع العودة الآمنة وليس الطوعية للنازحين السوريين"، قائلاً:" نحن نريد تسريع عودتهم ما دام القسم الأكبر من المناطق السورية أصبح آمناً"، وشدد على "أن المطلوب التواصل مع الحكومة السورية بدل دفن الرؤوس في الرمال، وهناك علاقات دبلوماسية قائمة بين لبنان وسوريا".

إلى ذلك، أوضح نائب رئيس "التيار الوطني الحر" "أن ليس المطلوب أن يزور الرئيس سعد الحريري سوريا للتكلّم مع النظام من أجل معالجة أزمة النازحين، لكننا نريد فتح محادثات مع دمشق من أجل استقبال مواطنيهم من النازحين، خصوصاً الذين لا حُكم عليهم".