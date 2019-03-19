مروجو مخدرات في نهر الموت حاولوا الفرار... وهذا ما حصل

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، عن قيام اشخاص بترويج المخدرات في محلة نهر الموت على متن آلية نوع " كيا ريو" لون ابيض.

بناء عليه، توجهت قوة من هذه المفرزة الى المحلة، وبعد عملية مراقبة دقيقة، جرى رصدهم ولدى توقيفهم، حاولوا الفرار فعمدت القوة إلى إطلاق عدّة أعيرة نارية تحذيرية، وتمكنت من توقيفهم على متن السيارة المذكورة، وهم كل من:

ي. ح. (مواليد عام 1996، لبناني)

ع. ح. (مواليد عام 1989، فلسطيني)

ش. ح. (مواليد عام 1999، سورية)

وضبط بحوزتهم كيس لون اسود بداخله:

/76/ حنجوراً بداخلها مادتي باز الكوكايين والكوكايين موضوعين بأكياس شفافة.

مبلغ مالي.

هاتف خلوي عدد /2/.

كما تم ضبط السيارة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات.

سلموا الى فصيلة الجديدة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص."