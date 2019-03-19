موقع tayyar.org ينفي اتهامات يعقوبيان: نتمنى التأكد من صحة المعلومات قبل الهجوم على مواقع إعلامية بدون دليل

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طالعتنا النائب بولا يعقوبيان بمؤتمرها الصحافي امس بهجوم على موقع tayyar.org معتبرة أنه يشن أعنف الهجمات عليها بهدف الإسفاف بصورتها واهانتها

أولاً، إن الإعلامي الزميل بول باسيل غادر موقع التيار منذ ٣ أعوام وهو بالتالي ليس مشغّل للموقع أو أي من صفحاته على وسائل التواصل الإجتماعي

ثانياً، يهم موقع tayyar.org التأكيد أنه لم يتم التعرّض يوماً للنائب بولا يعقوبيان بالتهجم أو الإهانات بشكل مباشر أو غير مباشر كما ادعت، كما ان هو من صلب حزب التيار الوطني الحر وفكره ومبادئه، وهو سياسياً ملتزم بمعركة بناء الدولة وتعزيز المواطنية ومحاربة الفساد، ولو تابعت النائب والزميلة السابقة موقعنا لعلمت أننا لم ولن نلتزم يوماً بسياسة بث الشائعات أو الإهانات، بل ننقل الحقائق فقط بكل مصداقية وضمير إعلامي حرّ.

أخيراً، كنا نتمنى على النائب بولا يعقوبيان التأكد من صحة معلوماتها قبل الهجوم على مواقع إعلامية بدون أي دليل فقط لغاية التجني والتشهير.