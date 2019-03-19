living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 19-03-2019

19
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

البناء
توقفت مصادر دبلوماسية أمام التصريح الصادر عن الرئاسة الأفغانية المقرّبة من واشنطن والذي خصّص للإشادة بالجهود الإيرانية في التفاوض مع طالبان، واعتبر هذا التفاوض إسهاماً فعّالاً في جهود إحلال السلام في أفغانستان، ورأت المصادر أنّ هذا الموقف الأفغاني المدعوم أميركياً يلقي الضوء على جانب من الجوانب المتعدّدة الوجوه للعلاقات الأميركية الإيرانية التي تشهد مواجهة متحدمة في ملفات وتهدئة في ملفات وتعاوناً في ملفات ولا تختصرها المواجهات العدائية...

الجمهورية


صارح وزير خدماتي بعض النواب قائلا: "بناء على ما تكشف لي خلال الفترة القصيرة في وزارتي أستطيع القول إنني في الحقيقة داخل مغارة بكل معنى الكلمة".

اللواء


همس
لمس نائب زار مرجعاً كبيراً قبل أيام متابعة دقيقة، وصحيحة لبعض الملفات الإشكالية..
غمز
قال نائب من 8 آذار في مجلس خاص أن مفاعيل مصالحة شمالية، تخطت النيابة إلى السياسة على نحو أعاد تصحيح معالم الخلل السابق..
لغز
أدّت شكوى قدَّمها وزير خدماتي بحق مفتش في مؤسسة مستقلة إلى هزة في العلاقة مع فريق فاعل ينتمي الموظف إلى طائفته.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout