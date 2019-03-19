أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 19-03-2019

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البناء

توقفت مصادر دبلوماسية أمام التصريح الصادر عن الرئاسة الأفغانية المقرّبة من واشنطن والذي خصّص للإشادة بالجهود الإيرانية في التفاوض مع طالبان، واعتبر هذا التفاوض إسهاماً فعّالاً في جهود إحلال السلام في أفغانستان، ورأت المصادر أنّ هذا الموقف الأفغاني المدعوم أميركياً يلقي الضوء على جانب من الجوانب المتعدّدة الوجوه للعلاقات الأميركية الإيرانية التي تشهد مواجهة متحدمة في ملفات وتهدئة في ملفات وتعاوناً في ملفات ولا تختصرها المواجهات العدائية...

الجمهورية



صارح وزير خدماتي بعض النواب قائلا: "بناء على ما تكشف لي خلال الفترة القصيرة في وزارتي أستطيع القول إنني في الحقيقة داخل مغارة بكل معنى الكلمة".





اللواء



همس

لمس نائب زار مرجعاً كبيراً قبل أيام متابعة دقيقة، وصحيحة لبعض الملفات الإشكالية..

غمز

قال نائب من 8 آذار في مجلس خاص أن مفاعيل مصالحة شمالية، تخطت النيابة إلى السياسة على نحو أعاد تصحيح معالم الخلل السابق..

لغز

أدّت شكوى قدَّمها وزير خدماتي بحق مفتش في مؤسسة مستقلة إلى هزة في العلاقة مع فريق فاعل ينتمي الموظف إلى طائفته.