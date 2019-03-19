مكافحة الفساد تابع...«سمسار قضائي» أمام القاضية: «أنا كنت فكّ مشنوق»

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أمام القاضية المنفردة الجزائية ريتا حرّو في قصر عدل زحلة، مثل أمس أحد أبرز الموقوفين بشبهة ممارسة «السمسرة القضائية». اقتادت القوّة الضاربة في فرع المعلومات الموقوف جوزف س. إلى قاعة الحاكم المنفرد الجزائي في زحلة، ليُحاكم بملف شيك من دون مؤونة يُتّهم بإخفائه بالتعاون مع مساعدين قضائيين منذ عام 2008. وبحسب شهود كانوا حاضرين في المحكمة، أنه «أثناء انتظار وصول القاضية، حصل حوار بين الموقوف جوزيف س. وأحد الموجودين في القاعة الذي تبيّن أنّه على معرفة سابقة به»، بحيث بدأ يُردد عبارة: «أنا كنت فِك مشنوق. بدي أقعد هيدي القعدة؟ بدي جيب كتير ناس يقعدوا حدي…». وأضاف الموقوف: «هيي قبضت المليون دولار وأنا قاعد هون». لحظة دخول القاضية، سمعت الموقوف يُردد عبارة «أنا بفك مشنوق»، فبادرته القاضية بالسؤال: «مين مفكّر حالك؟ ما حدا أكبر من الله. والعدل يعني الله. وقالت يمهل ولا يُهمل». وأضافت: «مين مفكّر حالك لتتلاعب بملفات المحاكم وترشي وتقبض لتتلاعب بملفات المحكمة وتخبّيها. مين مفكّر حالك؟ إنت بتفك مشنوق؟ مينك إنت؟». تدخّل وكيل الموقوف واستمهل للاطلاع على الملف، فيما أرجئت الجلسة إلى الأول من نيسان بعدما تبيّن أنّ هناك متهمَين لم يُحضَرا.