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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

شكلت التصريحات والمواقف الاخيرة والتي اتسم بعضها بالحدية ردا على مواقف جدية، شكلت انذارا مبكرا يطال الحكومة وعملها والامال المعلقة عليها والانتاجية المأمولة منها.

ما زال اللبنانيون يترجون انطلاقة قوية منتجة وليس ضعيفة ومهتزة بفعل تضارب الاولويات وتقديم الملفات السياسية على الاهتمامات الاقتصادية والمعيشية والحياتية التي سئم اللبنانيون حتى القرف انتظار الفرج منها والانفراج فيها.

بعض المواقف المبنية على سوء فهم وليس سوء تفاهم تمت معالجتها والتعامل معها من منطلق الحرص من جميع الاطراف على التفاهم الثابت وليس التأزم المتحرك والتواصل الدائم وليس الانقطاع العارض.

الاستعدادات الايجابية والاتصالات المستعادة افضت الى تكريس الخميس المقبل موعدا مبدئيا لجلسة مجلس الوزراء وفيها تعيينات ومعالجات للكهرباء والوضع الاقتصادي، الذي كان في صلب ومحور كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم . رئيس البلاد كرس ثلاثية المقاومة الاقتصادية التي ثبتها اليوم : اولوية الاقتصاد ومكافحة الفساد واقفال ملف النزوح. وطالب اللبنانيين الذين قاوموا وصبروا وكابدوا دفاعا عن الارض والوطن والسيادة والحرية ان يكونوا مقاومين في الدفاع عن حقهم في عيش كريم وتحصين امنهم الاجتماعي وامانهم الاقتصادي . المناسبة لم تمر من دون تأكيد وتكرار الرئيس عون ان لا حصانة لاحد في ملف الفساد والمتهم يجب ان يمثل امام القضاء ويدافع عن نفسه. وقدم نفسه نموذجا لما اسماه اكبر متهم في لبنان عندما نسجت من حوله الشائعات وحيكت في مسيرته الافتراءات منذ عقود ثلاثة خلت وتبين ان الملف فارغ والاتهام باطل .

ومن بعبدا الخميس الى دير القمر السبت: قداس جبلي وطني جامع بين مكونات الجبل ولبنان في كنيسة سيدة التلة لتمتين المصالحة وتعميق المسامحة برعاية رئيس الجمهورية ومباركة البطريرك الماروني وحضور رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للصلاة من اجل التعايش والسلام الحاضر والاتي وتجديد الاحترام والاجلال لذكرى الشهداء الابرار ، جميع الشهداء.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

مارفن حبيقة طفل الخمس سنوات حديث الناس وبالطبع فإن وفاته شكلت كارثة لعائلته التي طلبت وقف الشائعات حول أسباب وفاته، فيما قالت مستشفى الروم إن العوارض التي انتابت الطفل كانت ارتفاعا في الحرارة وضيقا في التنفس، وأكدت وزارة الصحة أن تقصيا لأسباب الوفاة يتم حاليا.

في السياسة ترقب لجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل وسط تراجع حدة السجال الذي جرى بين تياري المستقبل والوطني الحر.

وفي الغضون برز مؤتمران الأول للنهوض بالإقتصاد، أكد فيه الرئيس عون أن لا حصانة لأحد في الفساد والثاني للنازحين وشدد فيه الزعيم وليد جنبلاط على أن النظام السوري يمنع عودتهم.

في الخارج احتدم الوضع في الجزائر وتراكم معه التحرك الشعبي المعارض لأي تمديد لولاية الرئيس بوتفيلقة.

كذلك استمر التحرك الشعبي في السودان مطالبا برحيل الرئيس عمر البشير عن سدة الرئاسة.

وفي سوريا تتواصل المعارك في آخر حلقة من الهجوم على الباغوز.

و في نيوزيلندا ترتيبات لدفن الخمسين ضحية الذين قضوا برصاص إرهابي.

عودة الى محلياتنا البارز مواقف الرئيس عون في موضوع الفساد خلال مؤتمر في القصر الجمهوري تحت عنوان النهوض الإقتصادي.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس تتجه الأنظار الى ما ستحمله جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل في بعبدا ومضمون جدول أعمالها ولا سيما بعد ما طبع الأيام الأخيرة من تراشق بين التيارين البرتقالي والأزرق وسط معلومات تتحدث عن توجه للتهدئة.

وفيما كان رئيس الجمهورية ميشال عون يستنهض الاقتصاد اللبناني من خلال إطلاق حملة وطنية في هذا الإطار شدد على ألا حصانة على أحد في معركة مكافحة الفساد وكل متهم مرغم على المثول أمام القضاء.

في وزارة المالية فرض الوزير علي حسن خليل جمركا على احترام الصلاحيات والأصول القانونية في العلاقة بين المجلس الأعلى والمديرية العامة للجمارك وإلا......

وبعد اجتماع "أهل الجمارك" كشف خليل أن تعميما تفصيليا سيصدر في هذا الشأن ملوحا برفع القضية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب إذا بقيت المشكلة موجودة.

وبعيدا من السياسة انشغل الرأي العام اللبناني اليوم بقضية الطفل مارفن حبيقة ابن الخمس سنوات الذي توفي إثر عدوى فايروس وفق ما يتم تداوله من معلومات لم يتم التأكد من صحتها بانتظار صدور نتائج الفحوص الطبية النهائية.

في فلسطين المحتلة "دوخ" عريس عملية ارئيل عمر ابو ليلى قوات الاحتلال خلال العملية وبعدها إذ فشلت أجهزتها واستخباراتها في العثور عليه رغم عمليات الاقتحام لبلدات وقرى عدة في سلفيت واعتقال عائلة ابو ليلى والتهديد بهدم منزلها.

هذا الأمر انعكس إرباكا في وسائل الإعلام الصهيونية التي نشرت خبرا عن استشهاد عمر خلال اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال... ثم ما لبثت أن سحبته من التداول.

بعد مجزرة المسجدين في نيوزيلاندا طرق الارهاب باب هولندا من خلال عملية إطلاق نار في حي سكني ضمن نطاق مدينة أوتريخت التي تعد رابع أكبر المدن من حيث الكثافة السكانية ولم يتم الكشف حتى الساعة عن تفاصيل ما حصل في ظل حديث شهود عيان عن فرار من نفذ العملية وشبهات تدور حول شخص من اصول تركية.



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مقدمة نشرة "تلفزيون المنار"

انها الحرب الثالثة المفروضة على لبنان، التي اطلق مقاومتها اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون..

فبعد الصهاينة والتكفيريين، جاءت اخطاء السنين وارتهان البعض لقرارات اعداء اللبنانيين، مع السياسات الاقتصادية الريعية التي رهنت البلاد وجففت اقتصاده المنتج لصالح حيتان المال..

مقاومة وطنية، هي امتداد لتلك التي اعلنها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على الفساد، تحدث عنها رئيس الجمهورية مستعينا بثلاثية القرار والشعب والقضاء..

فانقاذ البلاد بشعب لا يأكل الا مما يزرع ولا يلبس الا مما ينسج، شعب لا يتطلع الى الخارج في كل استهلاكه.

ومع الشعب قرار متخذ بمحاربة الفساد حربا لا حصانة فيها على احد قال العماد ميشال عون، ومن يريد براءة فليلتمسها امام القضاء..

قضي الامر الرئاسي بموقف متقدم هو الاكثر دويا أمام مجلس الوزراء الخميس المقبل، المجلس المقبل على طاولة تراكمت ملفاتها وتساجلت مكوناتها ..

في فلسطين المحتلة ما كونته عملية بروقين البطولية في سجلات القوات الصهيونية ترجمه المستوطنون اليوم رعبا وشعورا بالخوف من المستقبل، واتبعه المحللون العسكريون والامنيون بالرعب من محاكاة هذه العملية التي اصابت هيبة الامن والجنود الاسرائيليين.. بل اصابت صفقة القرن ووعود ترامب وادواته في المنطقة بحسب بيان حزب الله،الذي هنأ الفلسطينيين، ورأى في العملية اضافة نوعية في تطور اسلوب المقاومة وقدرتها، وتأكيدا ان مستقبل فلسطين الحرية وطرد المحتلين..



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

الملفات الساخنة التي تتردد أصداؤها في يوميات السياسة الداخلية لم تبرح أروقة بعبدا والسراي الكبير.

فأزمة النزوح السوري وتداعياتها على لبنان حطت في لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، إلى جانب الإصلاحات المدرجة في مؤتمر سيدر، في وقت سجل موقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من قضية النزوح، مؤكدا أن عودة النازحين لن تتحقق طالما أن النظام السوري يرفضها، معلنا تأييده المبادرة الروسية ولكن بضمانات.

أما رئيس الجمهورية ميشال عون، فقال من بعبدا إن الفساد هو السبب الأكبر للضرر في لبنان، معتبرا أنه في المعركة ضد الفساد ليس هناك حصانة لأحد.

برلمانيا، تسلمت لجنة المال والموازنة مستندا من وزير الاتصالات ومن مدير عام أوجيرو تضمن الاجابات على موضوع التوظيفات والتعاقد في قطاع الاتصالات، فيما قضية الخلاف بين المجلس الاعلى للجمارك، ومدير عام الجمارك تتوالى فصولا وفي جديدها محاولة وزير المالية علي حسن خليل إيجاد حل بين الطرفين على قاعدة إحترام الأصول القانونية، خصوصا وأن الإشكالات قد تركت إنعكاساتها السلبية.

دوليا، وبعد يومين من العمل الإرهابي الذي هز نيوزيلندا والعالم، إستفاقت هولندا على إطلاق نار في محطة للقطارات في أوتريخت حصد ثلاثة قتلى وتسعة جرحى بعضهم في حال خطرة.

أما إقليميا فبرز تصريح لرئيس الاركان الجزائري أكد فيه أن الجيش مسؤول عن حل أزمات البلاد في وقت جدد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رفضه مطالب الاحتجاجات بالتنحي من خلال تقديم إستقالته.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

لا صوت يعلو فوق صوت المعركة... ولكن معركة الفساد لا أي شيئ آخر... ولا كلام يتقدم على الكلام عن الفساد الذي أصبح اللغم الأكبر في طريق الإصلاح على كل المستويات... ولعل اللغم الأكبر يتمثل في الحصانات، فكل شخص لديه حصانته، وكل ملاحق يتحصن وراء الحصانة، سواء السياسية او الوظيفية، وإذا استمر الحال على هذا المنوال فلا أمل بأن يحقق هذا الملف أي تقدم...

الكلام الأبرز اليوم كان لرئيس الجمهورية الذي اعلن ان "الفساد هو أكبر ضرر نواجهه في لبنان". الرئيس عون رفض كل الحصانات فأعلن ان "لا حصانة لأحد في معركة مكافحة الفساد،المتهم يذهب الى القضاء، ومن خلال القضاء فقط تثبت التهم او تؤخذ البراءة"....

ومن ملفات الفساد ما تضج به العدلية عن أدوار تتكشف عن مساعدين وسماسرة ومستشارين ومدراء مكاتب: فهذا مستشار للقاضي الفلاني وذاك سمسار في هذه العدلية او تلك، وثالث يدير مكتب أحد الوزراء، وله باع طويل في متابعة الدعاوى والملفات، ورابع مساعد يسهل الأعمال... هذه البدع في العدليات وفي القضاء تشكل سابقة لم يسبق ان شهدها القضاء اللبناني بهذا الحجم...

ومن علامات الأوضاع الإدارية غير الصحية، ما يجري على مستوى شركة أوجيرو التي حضرت اليوم أمام لجنة المال والموازنة مع وزير الاتصالات... الملف كبير ومتشعب خصوصا بعد المعطيات التي كشفها النائب جهاد الصمد...

وفي ملفات الفساد أيضا ما أثارته النائب بولا يعقوبيان في مؤتمر صحافي تحدثت فيه عن قضايا إدارية ومالية، فسألت: " لماذا يوجد في وزارة الطاقة منظمة غير حكومية تتقاضى 4 ملايين دولار سنويا من الدولة" ؟ الواضح من خلال المؤتمر الصحافي ان يعقوبيان في مواجهة مباشرة مع الوزير جبران باسيل حيث ان معظم المؤتمر الصحافي تركز عليه...

وسط كل هذه الأجواء، ترجح المعلومات ان ينعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل، وأن تشهد الجلسة تعيينات المجلس العسكري بعدما تعثرت في الجلسة الأخيرة في الاسبوع ما قبل الفائت.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

معركتان تهز الدولة الاولى شاملة تستهدف الفساد في كل القطاعات سلاحها الكثير من الكرم الطيب، لكنها تفتقر الى الاليات العملية والوسائل الفعالة، ربما لان مطلقيها لا يجدون زاوية نظيفة ينطلقون منها. والمعركة الثانية صورية كانت ام حقيقية هي عتبية ومدمرة ولا تجد من يقف في زجها لنزع صواعقها حتى باتت تهدد الدولة والحكومة ومصالح اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم.

في السياق الرئيس عون اعلن مواصلة الحرب على الفساد محددا هلال رمضان المقبل موعدا للقضاء على معظم هذه الافة، ودعا اللبنايين مستعيدا من جبران الاديب طبعا الى الاقتداء به وهو الذي يلبس من انتاج خياط لبنان، واسس منزله على يد نجار بعلبكي.

بالانتظار السجالات مستعرة بين امستقبل والحر ولا ينفع التطمين بأن نارها لن تهدد التسوية الحكومية، فالمطلوب حكومة تنجز ولا حكومة انجازها انها لا تسقط وتجتمع الخميس.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

غاب مارفن حبيقة عن مدرسته قبل أن يبلغ مرحلة فك حروفها.. ابن السنوات الأربع سلم الروح لبكاتريا غامضة فارتفعت حرارة الجسم التربوي وبدأت الإجراءات الاحترزاية، لكن وزير الصحة جميل جبق خفض من حرارة الهلع واعلن بيان للوزارة قبل قليل أن سبب الوفاة ناجم عن باكتيريا حادة هي streptococcus A أصابت الجهاز التنفسي بشدة ما أدى إلى توقف عمل الرئتين وتوقف القلب عن النبض، وطمأن الى أن لا وجود لوباء H1N1 ولا لداء السحايا كما أشيع عقب خبر الوفاة.

نتائج علمية لها حقيقتها الواحدة غير الخاضعة للتأويل في وقت تبدو الفحوص العينية لأمراض الفساد وقد خضعت لنتائج طائفية وعلامات حمر وزرق وغدا ألوان أخرى وهلع الفحوص المخبرية في قطاع الفساد أصاب أولا دوائر قصور العدول في لبنان قبل أن تستحصل اللجان النيابية وتحديدا المال والموازنة على جزئيات للتدقيق والمطابقة وبحسب ما ظهر من أرقام فإن النائب جهاد الصمد.. قرأ باسم واحد أحد وتلا عليهم آيات من المصروفات البينات.. عن سفريات ونثريات و"مصريات" خيالية صرفت في أوجيرو على التنفيعات حدث ذلك بحضور وزير الاتصالات محمد شقير ومدير أوجيرو عماد كريدية الفار من وجه الشهادة أمام القضاء بإذن فرار من الوزير نفسه وليس بالصدفة كان شقير مستعما الى شهادة رئيس جمهورية، احتكم يوما إلى القضاء بعد معاناة في الاتهام وعلى مسامعه وآخرين من أهل الاقتصاد قال الرئيس ميشال عون: "أنا نموذج لأكبر متهم في لبنان، وعلى كل متهم أن يمثل أمام القضاء، وإلا نكون أمام مشكلة كبيرة"، وأضاف عون: الآن بدأت معركة الفساد، وهذا عهد قطعته على نفسي، وإن شاء الله قبل هلال رمضان المقبل، سيكون هناك قسم كبير منه قد صححناه.. وأعلن أنه في هذه المعركة ليس هناك حصانة لأحد كلام كان على بعد سنتمرات من وزير معني به.. لكن رئيس الجمهورية لم يستكمل "معروفه" ويسمه.. إلى أن أصبحت المواقف: عمومية وتصلح للجميع.

وبالاسم الثلاثي كان الفساد يتعرى في مؤتمر النائبة بولا يعقوبيان التي نفضت عنها "ذمة السبعة" وكشفت عن تجاوزات من قلب بيتها الانتخابي.. وصولا الى الإمبراطورية المهولة والفساد الميثاقي تخطت يعقوبيان مقولة "بيوت الزجاج" و"تهمة حيازة السيارة" وما يعد لها من ملفات شخصية وقالت "لست بالمجدلية ولا مريم العدرا.. لكنني سأكون القلق لكم" وبدا أن نائبة بيروت ستتحول إلى "محرقة" لمعارضيها من أصحاب الدولة فهي وعدت بالوقوف في وجههم وكشفت عن فساد في استيراد الفيول من عائلة الى عائلة وعن "ان جي اووز" تتلقى المليارات من وزارة الطاقة وعن فساد في البواخر يطعم قارة وعن مليارين للتقاسم في محرقة بيروت.. وعن منظمومة فساد نخرت البلد ولم يتسبب بها "بيت بولا" فهل تذهب هذه المعلومات الى التحقيق القضائي أم الدولة ستعتبر ما سمعته هو من "العوادم" لانه سيتسبب بفرز سياسي وطائفي مرة أخرى.