إلى المتجهين نحو المتحف.. لا تسلكوا هذه الطريق!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ستقوم بلدية بيروت بإصلاح الانارة داخل نفق البربير للسير المتجه نحو المتحف، وذلك إعتبارا من الساعة 23.00 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، من تاريخ 19 الى 22/3/2019.

وستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير في النفق المذكور وتحويله الى محاذاته.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".