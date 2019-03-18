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بعد التشنج بين التيار والمستقبل مجلس الوزراء ينعقد الخميس في بعبدا فهل يكون منتجا او خلافيا؟

18
MARCH
2019
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على وقع الاجواء التي تشنجنت اخيرا بين التيار الوطني الحر والمستقبل وبعيد عودة رئيس الحكومة الى بيروت ، ينعقد مجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا في جلسة لن تنسحب عليها اجواء التوتر التي سادت اخيرا كما يؤكد المعنيون

والسؤال الاساس : هل من خلاف حقيقي بين التيار والمستقبل او بالاحرى بين الرئيس الحريري والوزير باسيل على خلفية الاجتماع الاخير الذي جمع الرجلين قبيل سفر الحريري الى بروكسيل والذي قيل بالاعلام انه كان سيئا للغاية؟

وفي هذا الاطار وردا على سؤال عما اذا كان باسيل سيلتقي الحريري باجتماع يسبق جلسة مجلس الوزراء الخميس ترد مصادر باسيل جازمة بالقول :" لا مشكلة بيني وبين الحريري"...

وبالعودة الى جدول اعمال مجلس الوزراء الخميس ، فهو سيوزع غدا وسيكون على جدول اعماله بحسب معلومات ال او تي في خطة الكهرباء المحدثة والتي حرصت وزيرة الطافقة ندى بستاني اليوم على طباعة نسخ منها لتوزيعها على الوزراء قبل موعد الجلسة الحكومية اي بين اليوم وغد على ابعد تقدير ، كي يكون الجميع على اطلاع على تفاصيلها تمهيدا لمناقشتها الخميس.

وبحسب المعلومات ايضا، فتعيينات المجلس العسكري قد تقر في جلسة الخميس

وهنا تؤكد مصادر رفيعة مطلعة على الملف لل او تي في ان لا خلاف حولها.

وبالانتظار، هل تترجم حكومة الى العمل شعارها الخميس فعلا لا قولا فتكون جلسة منتجة كهربائيا خدمة للمواطنين او ان الخلافات المتفجرة او المفتعلة ستتغلب حتى على ما انتظره اللبنانيون طويلا : كهرباء بافضل الاسعار؟!

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