الرئيس عون يرفع الصوت في حفلِ اطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد

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من الهاوية الى القمة ، هو المسار الذي يسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ارسائه من اجل انتصار لبنان على مثلثث ازماته من اقتصاد الى فساد فنزوح .

وفي السياق كلام عالي النبرة لرئيس الجمهورية ، الذي لفت الى ان معركة مكافحة الفساد انطلقت بجدية ولا حصانة على احد فيها

المقاومة في شكلها الجديد تحدث عنها رئيس الجمهورية خلال الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني والدعوة تبقى للبنانيين الذين قاوموا من اجل تحقيق السيادة الى ان يرتدوا بزة المقاومة الاقتصادية

ولأن الرئيس عون ، هو بي الكلّ ، كان لا بد من تحفيز لابنائه ليسلكوا المسار المطلوب

النزوح السوري واحد من الملفات الاساسية التي عرّج عليها رئيس الجمهورية لما لها من تأثير على الاقتصاد المحلي واضعا هذه المعضلة في خانة النقاط الخلافية ، ليبقى الامل في حل سريع لها .