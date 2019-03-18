هكذا علّق حزب الله على عملية سلفيت

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اعتبر "حزب الله" في بيان، ان "عملية سلفيت البطولية شكلت إضافة نوعية في تطور أسلوب المقاومة وقدرتها على اختراق الإجراءات الأمنية الصهيونية، وأكدت إمساك المقاومين بزمام المبادرة وقدرتهم على اختيار المكان والزمان وفق أجندتهم، وأن تصاعد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لا يمكن أن يبقى بدون رد".

وبارك الحزب "للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة العملية البطولية"، وحيا "منفذها الشجاع الذي أظهر أن الشباب الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه، مستخدما كل الوسائل والأساليب الممكنة، وهو يبعث رسالة إلى العالم بأنه ورغم تعاقب الأجيال لن يتخلى عن تمسكه بحقه وقضيته".

وختم: "أكد الشعب الفلسطيني مجددا أن صفقة القرن المزعومة ولدت ميتة، وأن مستقبل فلسطين هو الحرية والاستقلال وطرد الاحتلال، ولا يمكن لوعود ترامب وأدواته في المنطقة أن تغير هذه الحقيقة".