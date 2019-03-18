"الصحة" تعلّق على حادثتي وفاة الطفلين ميلانيا ومارفن.. وهذا ما نفته

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أصدرت وزارة الصحة بياناً علّقت فيه على حادثتي وفاة طفلة جبيل وطفل مدرسة الشانفيل - مستشفى الروم، وجاء فيه التالي: "تعليقاً على الحادثتين الأليمتين اللتين وقعتا في زمانين ومكانين منفصلين، يهمنا توضيح أن لا علاقة طبية بين الحادثتين وأسباب الوفاة مختلفة.

وقد تابعت الوزارة ولا تزال عبر فرق الترصد الوقائي والتفتيش منذ تلقي الخبر على القيام بواجباتها لجهة الكشف، الفحص، أخذ عينات من الجثة وإجراء الفحوص المخبرية المتعددة عليها، لتحديد نوع وطبيعة الوباء أو الجرثومة، فتبيّن قبل قليل أنّ سبب الوفاة ناجم عن بكتيريا حادة، هي strepto coccus A أصابت الجهاز التنفسي بشدّة، ما أدى إلى توقف عمل الرئتين وتوقف القلب عن النبض".

وطمأنت الوزارة إلى أن "لا وجود لوباء H1N1 ولا لداء السحايا كما أشيع عقب شيوع خبر الوفاة"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ التباحث مع كافة الدوائر ذات الصلة وستعقد للغاية لجنة الوبائيات لدراسة وتقييم الوضع".