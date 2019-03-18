دعوى جديدة ضد يعقوبيان

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صدر عن شركة BUTEC بيانا جاء فيه التالي "لقد قررت شركة BUTEC والسيد نزار يونس رفع دعوى قضائية بحق النائب بولا يعقوبيان، بعدما كررت لأكثر من مرة وآخرها في مؤتمرها الصحفي اليوم التهجم على الشركة وإطلاق اتهامات مزعومة في حقها بموضوع المحارق".



وأضاف البيان "إن شركة BUTEC والسيد نزار يونس يتهمان النائبة يعقوبيان بأنها تقوم بمعركة استباقية لصالح شركات أخرى، ما يؤشر إلى أنها ضالعة في عملية سمسرة لصالح هذه الشركات، ونطالب برفع الحصانة عنها وندعوها إذا كان لديها الجرأة والشجاعة ان تقدم على هذه الخطوة من تلقاء نفسها".