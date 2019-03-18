لهذه الاسباب افتخر بالتيار الوطني الحر - سمير مسره

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اثناء مشاركتي في العشاء السنوي التمويلي للتيار الوطني الحر في 14 آذار، انتابني شعور قوي جعلني اكتب هذه الاسطر القليلة، لاعبر امام القراء الكرام، عن مدى اعتزازي بهذا التيار الذي يشبهني في كل شيْ، كما يشبه ايضا" شريحة" واسعة" من اللبنانيين.

انه تيار عبر عن نفسه وعني، من خلال الملصقات والافلام التي زينت الحفل، وهي كلها تحكي قصص احلام، ونضال، وانجازات، قام بها شيوخ وشباب، ارتبطت سيرتهم وسيرتهن بمبادئ وقيم الاستقامة، والشرف، والشفافية، والشجاعة، والعمل المتواصل، والقدرة على التحمل.

انه تيار جارف على مساحة الوطن، يترعرع بظل قيادة جريئة، رؤيوية، واعية، حكيمة، تحث، ليس فقط السياسيين، بل كل فرد من المجتمع، على التغييروالاصلاح، كي يكون لكل واحد منا دورا" فاعلا" في بناء دولة قوية، تمارس حقا" سيادتها واستقلالها.

انه تيار ايجابي المنحى، لا يعرف التعب واليأس، ولا يقيم وزنا" للكذب، والاشاعات، والنق، وحملات التجني، التي تصدر عن الغيارى والنفوس الضعيفة المحبطة، بل تراه يعمل بلا كلل، ويكسر الحواجز، ويجد الحلول، وينساب كالماء النقية.

انه، اخيرا"، تيار على صورة مؤوسسه فخامة الرئيس العماد ميشال عون، ويتابع مسيرته الآن بكل ثقة واندفاع، مع رئيسه المميز جبران، الذي يرسم لنا الطريق، ويمشيه قبلنا.