أبي رميا: ندرس اقتراح قانون لتفعيل هيكلية “الشباب والرياضة”

A + A -

أعلن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا أنه “تم الاتفاق على آلية التنسيق والتفعيل بين لجنة الشباب والرياضة النيابية ووزارة الشباب والرياضة من أجل درس ملفات لها علاقة بالقطاع”.

وأضاف، بعد لقائه وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: “هناك اقتراح قانون بالتنسيق مع الوزير له علاقة بتنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهذا الاقتراح سوف ندرسه من أجل إعطاء الوزارة إمكان تفعيل الهيكلية الموجودة فيها، بالإضافة إلى مشاريع لها علاقة بالرياضة”.

وتابع: “وضعنا الوزير في جو التحضير لورشة عمل مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية من أجل استنهاض الحالة الرياضية في لبنان”.