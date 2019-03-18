كهرباء لبنان: الاعتداء على ملاحظين خلال نزع التعديات عن الشبكة العامة في برجا

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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه، و"فيما كان فريق من الملاحظين يقوم بنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية العامة في بلدة برجا - قضاء الشوف، وصلت الى المكان سيارة من نوع "مرسيدس" ترجل منها ثلاثة شبان وأقدموا على الاعتداء على الملاحظين وتمزيق دفتر الاشعارات المستخدم لتسطير المخالفات وطردهم من المحلة، الأمر الذي حدا بالفرق الأخرى الى مغادرة البلدة.

إن مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تستنكر هذا الاعتداء، تدعو المواطنين الى تسهيل عمل فرق الملاحظة والتوقف عن استمداد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، لما لذلك من انعكاسات سلبية عليهم وعلى المؤسسة على حد سواء.

كذلك، تؤكد المؤسسة أن حملات نزع التعديات ستتواصل في جميع المناطق اللبنانية دون استثناء بهدف تخفيض أكبر نسبة ممكنة من الهدر غير الفني عن الشبكة العامة، حيث سيصار إلى ملاحقة كل من يستمد التيار الكهربائي بصورة غير شرعية أمام المراجع الأمينة والقضائية المختصة".