إنماء طرابلس والميناء هنأت ابي نصر: الانتخابات أتت بالرجل المناسب في المكان المناسب

A + A -

هنأت "جمعية إنماء طرابلس والميناء" لائحة "الاصالة والتجدد" برئاسة النائب السابق نعمة الله ابي نصر بفوزها في انتخابات الرابطة المارونية، وتمنت له "التوفيق في مهامه الجديد والذي اثبت من خلال السنوات الماضية كفاءة وجدارة عالية ودوره الريادي في التعاطي بالشأن العام ووقوفه على مسافة واحدة بين اللبنانيين".



ورأت في بيان "ان هذه الانتخابات أتت بالرجل المناسب في المكان المناسب، لان ابي نصر منفتح على الجميع، وسيضع الرابطة في خدمة لبنان واللبنانيين على اختلاف طوائفهم"، وتمنت "ان يقوم الجميع بدعم الرابطة في ثوابتها الوطنية والحفاظ على وحدة لبنان وعيشه المشترك وسلمه الاهلي"، ونوهت " بالجو الديمقراطي الذي ساد الانتخابات والمنافسة الشريفة"، متمنية "ان يسلك الجميع هذا الطريق لتعكس صورة لبنان الحضارية في العالم".





من جهة ثانية، استنكرت الجمعية "الجريمة البشعة التي وقعت في نيوزيلندا"، مؤكدة "ان الارهاب اكد مجددا ان لا وطن له ولا طائفة ولا دين"، مشددة على "ضرورة القيام بنشر التوعية في كل بلدان العالم ونشر ثقافة العيش المشترك والمحبة والسلام بين الشعوب".