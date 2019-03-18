رئيس الجمهورية تسلم رسالة من نظيره الموريتاني تطلب دعم لبنان ترشيح بلاده الى منصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

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الرئيس عون اطلع من النائب طرابلسي على حاجات منطقة بيروت وبحث العلاقات مع الكرسي الرسولي مع سفير لبنان لدى الفاتيكان

تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رسالة من رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز، نقلها اليه الموفد الرئاسي الموريتاني السيد محمد ولد محم وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الموريتاني، في حضور سفير موريتانيا في لبنان السيد أعل احمدو أعل.

واشار الرئيس الموريتاني في رسالته الى العلاقات الاخوية التي تجمع بين موريتانيا ولبنان، متمنيا للرئيس عون التوفيق. واطلع الرئيس الموريتاني رئيس الجمهورية على ان بلاده رشحت الدكتور محمد ولد أعمر الى منصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خلال الانتخابات التي ستجري في شهر نيسان المقبل، متمنيا دعم لبنان لهذا الترشيح.

وحمّل الرئيس عون الموفد الرئاسي الموريتاني تحياته الى الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتمنياته له بالتوفيق، لافتا الى ان الطلب الموريتاني سيكون موضع درس من الجانب اللبناني لاسيما مع وجود خمسة مرشحين من دول عربية اخرى.

النائب ادكار طرابلسي

واستقبل الرئيس العماد ميشال عون النائب القسيس د. ادكار طرابلسي الذي أطلعه على عمله لدائرة بيروت الثانية ولأبنائها المنتشرين في مختلف المناطق، وعلى اقتراح القانون الّذي قدّمه مع كل من النائبين سليم خوري وادكار معلوف لاعفاء أصحاب الأملاك الواقعة عليها مخيمات فلسطينية من رسوم التسوية وانتقال الملكية إلى الورثة. كما عرض معه موضوع إخلاء الممتلكات والعقارات التي تمدّد إليها مخيم المية ومية من قوى الأمر الواقع التي سيطرت عليها بعد معركة العام 1992 وتلزيم صندوق المهجرين أو مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة أو أية جهة رسمية أخرى دفع الإخلاءات والتعويض على الأهالي قبل اقفال ملف المهجرين في لبنان. واشار النائب طرابلسي الى عزمه تقديم اقتراحين لقانونين عصريّين جديدين في التعليم الجامعي والتعليم المهني .

و خلال اللقاء تم التطرق الى مواضيع ذوي الإحتياجات الخاصة وعودة النازحين والإقتصاد والإسكان والتعيينات المرتقبة.

سفير لبنان في الفاتيكان

وفي قصر بعبدا سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي النائب السابق الدكتور فريد الياس الخازن الذي اطلع الرئيس عون على عدد من المواضيع المتعلقة بعلاقات لبنان مع الفاتيكان.