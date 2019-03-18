توقيف مشغلي متسولين ومتسولين في صيدا

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، انه "في إطار مكافحتها لظاهرة التسوّل على التقاطعات الرئيسية ضمن مدينة صيدا، وبعد متابعة حثيثة للأشخاص المسؤولين عن تشغيل الأطفال والقاصرين بالتسوّل في المدينة ، أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 14/3/2019، على تقاطع مستشفى إيليا: أ. م. (مواليد العام ۱۹۸۱ ، مكتومة القيد)، بجرم تشغيل متسولين والإتجار بالأشخاص وبرفقتها /4/ أطفال)، ع. ج. (مواليد العام ۱۹۹۳ ، مكتومة القيد) بجرم تشغيل متسوّلين والإتجار بالأشخاص)، ب. ف. (مواليد العام ۱۹۸۷ ، لبناني)، بجرم تسوّل".

واضاف البيان: "وكانت قد أوقفت دورية من المفرزة المذكورة بتاريخ 10/3/2019 ، وفي المحلة ذاتها: ف. أ. (مواليد العام ۱۹۹۸ ، مكتوم القيد)، بجرم تشغيل متسوّلين والإتجار بالأشخاص وبرفقته /12/ طفلاً )، ر. ك. ( عمرها حوالي عشرين عاماً ، مكتومة القيد)، بجرم تسوّل. ب. ب. (مواليد العام ۱۹۸۹ ، لبنانيّة)، بجرم تسوّل، وتم تسليم الموقوفين إلى مخفر صيدا القديمة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".