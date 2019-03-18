بعد مغادرة مارسيل غانم.. وجه جديد سينضم إلى الـ LBCI

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زكية الديراني -

صحيح أن قناة mtv أطلقت برنامج «هيك منغني» لمايا دياب وسبق أن كشفت عن برنامج «متلي متلك» لوسام بريدي الاربعاء الماضي، إلا أن زميلتها lbci ستنتظر أسبوعاً بعد لتعلن عن مشاريعها الجديدة. إذ تستعد محطة بيار الضاهر لإطلاق برنامج «2030 رؤية لبنان» الذي سيقدمه ألبير كوستانيان مساء الثلاثاء وسينطلق في 26 آذار (مارس) الحالي. البرنامج متنوع بين السياسة والاقتصاد وحتى الثقافة، ويخرج بفكرته من إطارات الحوارات السياسية الكلاسيكية. تطلّ في كل حلقة مجموعة ضيوف يناقشون مواضيع تتعلق برؤية لبنان المستقبلية.

لن يكون إسم «2030 رؤية لبنان» بعيداً عن المقارنات، بخاصة أن الرقم يحمل الرؤية التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (وبعض الدول العربية) حول مشاريع اقتصادية وتنموية تتعلق بالمملكة. على خطى الأرقام والمخططات، سيعالج العمل الجديد القضايا المستقبلية. كما سيكون ألبير تحت الأضواء، بخاصة أن البرنامج هو تجربته الاعلامية الأولى أمام الكاميرا، مع العلم أنه سبق أن حلّ ضيفاً على برامج عدة. يذكر أنه تمّ التعاون بين كوستانيان و lbci بعد أسابيع من مغادرة مارسيل غانم المحطة على إثر خلاف بينه وبين الضاهر، وإنضمّ إلى فريق mtv حيث يقدّم حالياً برنامج «صار الوقت» (كل خميس 21:45).