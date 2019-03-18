مارفن ابن الـ 4 سنوات يغلبه المرض

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توفي الطفل مارفن حبيقة البالغ من العمر 4 سنوات بعد صراع مع مرض إلتهاب السحايا أو الـ Méningite وبأسى نعت العائلة مارفن فيما سيقام الدفن الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الاثنين 18 آذار في كنيسة ماريوسف بسكنتا.

كما أعلنت مدرسة الاخوة المريميين الشانفيل اقفال أبوابها اليوم الاثنين بعد وفاة تلميذها مارفن وقدمت أحرّ التعازي الى العائلة وزملائه.

يذكر أن مرض التهاب السحايا هو مصطلح طبي يطلق على التهاب الغشاء الذي يحيط الدماغ والحبل الشوكي (السحايا ). في أغلب الأحيان يكون سببه فيروس أو بكتيريا الذي ينتقل من التهاب في مكان آخر عن طريق الدم للسحايا، والعلاج يختلف من حالة لأخرى.