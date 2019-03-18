أسرار الصحف ليوم الاثنين 18 آذار 2019

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البناء

كواليس

تداولت الصحافة «الإسرائيلية» بسخرية التبرير الذي صدر عن حكومة بنيامين نتنياهو لعدم الذهاب للردّ التصعيدي الكبير الذي وعد به على غزة بعد صواريخ سقطت على تل أبيب، فالحديث عن صورايخ أطلقت بالخطأ كما الحديث عن ملاحقة حماس لمن أطلقوا الصواريخ استعادته الصحف بالتعليق على العملية النوعية للمقاومة في الضفة الغربية، والتي سقط فيها ثلاثة جنود قتلى لجيش الإحتلال، فقالت التعليقات يبدو إنّ الرصاص قد أطلق بالخطأ أيضاً وثمة تحقيق سيجريه الفلسطينيون حولها...

الجمهورية

تلقى موظف كبير تأنيبا قاسيا من مسؤول بارز على خلفية تراكم أخطاء وإرتكابات في الإدارة التي ينتمي إليها.

أدرجت شخصية سياسية خطاب رئيس كتلة نيابية كبيرة في إطار المزايدات الشعبية لتطمين الشارع الذي ينتمي إليه.

يقول أحد الوزراء في معرض تقييمه للوزارة التي أسنَدت إليه: "قد ورثت مصيبة كبيرة وأجد صعوبة في مقاربة الكم الهائل من المشكالت فيها".

اللواء



تبين أن تأخّر التعيينات في مراكز الفئتين الأولى والثانية سببه إصرار تيار سياسي فاعل على الاستئثار بالمراكز العائدة لطائفته، دون سائر القوى السياسية الأخرى، لا سيما المشاركة في الحكومة الحالية!