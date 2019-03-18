عناوين الصحف ليوم الاثنين 18 آذار 2019

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الأخبار

كابوس الضفّة يؤرّق الاحتلال

الحكومة في «إجازة مرضية»؟

صرف جماعي في «بنك ميد»: «تنظيف» مصرف الحريري من «أهله»!

فضيحة الفساد القضائي: استدعاء قضاة إلى التفتيش

البناء

عمليّة نوعيّة للمقاومة في سلفيت تهزّ كيان الاحتلال وتقتل ثلاثة جنود

الناشف: لحوار عاجل مع سورية حول النازحين... وضدّ أيّ حماية في ملفات الفساد

خلاف التيارين الأزرق والبرتقالي يهزّ الحكومة قبيل زيارة بومبيو وعشية اجتماعها

الجمهورية

إضطراب حكومي يسبق بومبيو

باسيل يوتّر.. والحريري يتهمه بـ"اإلنقالب"

والنظام أيضا يربط العودة بالحل السياسي

الحكومة.. المكتوب يقرأ من عنوانه

ماذا تحضر بكركي والأحزاب المسيحية؟

اللواء

باسيل يتراجع والتهدئة تلجم التصعيد حول النازحين

الحريري يعود ليلاً ومجلس الوزراء الخميس .. وبعبدا تنفي معلومات عن صحة الرئيس

عملية مركبة في سلفيت تقتل وتجرح 3 إسرائيليين

بيدرسون في دمشق: المطلوب «خطوات» تساعد على الحل

ضحايا «مذبحة المسجدين»:100 قتيل وجريح

L'Orient-Le Jour

Bassil tancé par le Futur et les FL pour son escalade verbale

The Daily Star

Bassil putting stability at risk: Future