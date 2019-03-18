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«الشيوعي»: لمواجهة زيارة بومبيو

18
MARCH
2019
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استنكر الحزب الشيوعي اللبناني زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو للبنان، محذراً من «أهدافها وانعكاساتها الخطيرة على لبنان». ودعا، في بيان، إلى النزول إلى الشارع بالتزامن مع حصولها.

واعتبر أن «الزيارة تصبّ في اتجاه ممارسة المزيد من التهديدات العدوانية، تحت عناوين شتى، من ضمنها: ترسيم الحدود النفطية لمصلحة الكيان الصهيوني، والتحريض على خيار المقاومة وحصارها (...)، وصولاً إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين».
ولفت «الشيوعي» إلى أن «ما يجري في لبنان يترافق مع ما يجري في المنطقة والعالم، من هجمة شاملة تقوم بها الإدارة الأميركية، من مؤتمر وارسو إلى صفقة القرن ونزع صفة الاحتلال عن الضفة الغربية والجولان، وصولاً إلى النزوع نحو تقسيم سوريا وفدرلة العراق ومواصلة الحرب على اليمن ومحاصرة إيران، والتي تتزامن كلها مع التدخل الأرعن ضد فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، ومع العقوبات والتهديدات ضد روسيا والصين في إطار هجمتها الشاملة لتأبيد سيطرتها».

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