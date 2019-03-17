كيف علق الرئيس عون على إنجازات ابطال لبنان بالأولمبياد الخاص؟

A + A -

نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالانجازات المتلاحقة لابطال لبنان في الالعاب العالمية للاولمبياد الخاص "ابوظبي 2019"، وذلك من خلال تغريدة جديدة بحسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الرئيس عون صورة لبعض الأبطال اللبنانيين الذين توجوا الـيوم الاحد بالمزيد من الميداليات المتنوعة، واشار: "انجازات متلاحقة لأبطالنا في الاولمبياد الخاص".



وكان اللاعبون اللبنانيون اهدوا انجازاتهم المحققة لتاريخه الى الرئيس عون، ووجهوا له تحية تقدير على دعمهم لهم بتمثيلهم وطن الارز".

وحلق لبنان مجدداً بمنافسات الـيومين الثاني والثالث للألعاب العالمية للاولمبياد الخاص "ابوظبي 2019"، حيث أضاف الى غلته خمس ذهبيات منها ثلاث الاحد الى اربع فضيات منها ثلاث الاحد ايضاً، بالاضافة الى برونزية واحدة وبذلك ترتفع حصة لبنان الى ست ذهبيات واربع فضيات وثلاث برونزيات.