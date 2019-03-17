باسيل ضد فيروس الفساد...ومع مصلحة البلد قبل أي شيء

A + A -

بعدما جاءت الردود على كلمته في احتفال 14 آذار خارج مفهومها، وبعد اتخاذها طابعاً تصعيدياً، كان طبيعياً ان يخرج رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في كلمته في اختتام المؤتمر السنوي العام للتيار عن اهداف الوطني الحر وطنياً وداخلياً، لتركيز بعض النقاط. فالتيار لا يساوم. أولوياته واضحة بين النازحين والفساد والاقتصاد، وكل تحالف او تفاهم او تسوية ليست أقل من مبادئه لكنها ليست أهم من البلد.



صارح باسيل مناصري التيار لأول مرة انه لم يكن يجب ان يعود وزيراً، بل أُرغم من اجل ثلاثية التيار ورئيس الجمهورية والبلد، لكنه سيغادر الوزارة في اقرب فرصة من اجل مصلحته. مشدداً على انه لا يقوم بأي أمر لمصلحة شخصية.



لكل المراهنين على ان التيار "ختير"، يقول باسيل ان التيار على صورة مؤسسه لا يشيخ. وحفاظاً عليه ممنوع على الفساد خرقه.



لا تدعوا الشك يتسرّب الى قلوبكم، يوصي باسيل مناصري التيار، فمسقبله مضمون فباتحادنا سنصنع التغيير حكماً وبمحبتنا لبعضنا سنطوّر التيار وبتفانينا من أجل لبنان القوي، سنبني أقوى تيار.