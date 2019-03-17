living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحراك مستمر على صعيد ملف النازحين الى محاربة الفساد الى معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية

17
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أسبوع جديد ينطلق غداً محمَّلاً بعناوين الأيام الماضية من النازحين الى محاربة الفساد الى معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية. 

على صعيد النازحين، وبعد أيام من مؤتمر بروكسيل، وفي الوقت الذي يستمر الدفع في اتجاه العودة الآمنة، فمن المفيد التذكير أن في لبنان سفيراً معتمداً للدولة السورية، كما أن هناك سفيراً للبنان في دمشق، ما يعني أن العلاقات الديبلوماسية مستمرة بين البلدين، والتواصل مع الحكومة السورية لتأمين العودة الآمنة لا يأتي في سياق المُحرَمات، بل الضرورات، التي تفترضها المساعي الجدّية لعدم بقاء أكثر من مليون ونصف مليون نازح في لبنان، مع ما يرتِبُهُ ذلك من أعباء. وفي سياق النشرة حديث مع السفير علي عبد الكريم علي عن الموقف السوري الرسمي.

أما في ملف مكافحة الفساد، فالحراك مستمر على هذا الصعيد، وزارياً ونيابياً وقضائياً. وغداً، ستواصل لجنة المال والموازنة تفنيدَها لملف التوظيف العشوائي في إطار عملها الرقابي الجدّي للوصول الى نتائج، لاصلاح الواقع نعم، ولكن الأهم، لعدم تكرار مسار المخالفات.

وفيما لم يتأكد بعد موعد انعقاد مجلس الوزراء، لا يزال الانتظار مستمراً لمناقشة الحكومة لموازنة العام 2019 واقرارِها واحالتها الى المجلس النيابي، مع اصلاحاتها التي تعهدت بها الحكومة ويطالب بها المجتمع الدولي، ليُستكملَ المسارُ الايجابي الذي ظَهر من خلال طلائع السياح السعوديين والعودة الاماراتية الى لبنان، كمقدمة لعودة الخليجيين ، وما لذلك من انعكاسات اقتصادية ايجابية.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout