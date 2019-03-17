درويش استقبل رئيس وزراء جمهورية ارتساخ

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استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش رئيس وزراء جمهورية ارتساخ غريغوري مارتيروسيان بحضور رجل الأعمال نقولا ابو فيصل، رئيس بلدية عنجر فارتكس خوشيان، النائب السابق شانت جنجنيان، العميد الركن ميشال نحاس وعدد من كهنة الأبرشية، وعرض معه العلاقات بين لبنان وجهورية ارتساخ ( ناغورنو كاراباخ سابقاً ).

وابدى الرئيس مارتيروسيان سعادته بزيارة لبنان ومدينة زحلة بشكل خاص، كون زيارته هي الأولى، وامل ان تتوطد العلاقات بين لبنان وجمهورية ارتساخ.

من ناحيته رحّب المطران درويش بالرئيس مارتيروسيان والوفد المرافق، نوّه بصمود الشعب الأرميني وثقافته وتصميمه على تخطي الصعاب للوصول الى الهدف المرتجى وهو النجاح، وتمنى ان تتطور العلاقات بين لبنان وجمهورية ارتساخ على كل الصعد.

وقدّم مارتيروسيان للمطران درويش هدية تذكارية من بلاده.