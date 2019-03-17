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باسيل في المؤتمر السنوي للتيار الوطني: نحن تيار حر لا يتزحزح ونعتمد على التمويل الذاتي فقط

17
MARCH
2019
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اكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في المؤتمر السنوي للتيار الوطني الحر "ان لا احد له حق في التيار ان يقول هذا حقي بدءا مني انا. الحق هو ما ينص عليه النظام وياتي نتيجة انتخابات ديموقراطية. التيار هو الذي صنعنا واتى بنا لذا حقه علينا ان تعملوا كي ينمو ويتحول الى مؤسسة حقيقية، فالنمو بلا تنظيم يتحول الى فوضى، كل واحد منا مسؤول عن نمو التيار دون ان يعني ذلك ان نكون سجناء. نحن لسنا شركة بل مؤسسة، نريد تنظيما ولا نريد بيروقراطية غير منتجة. كل واحد منكم ينجح باسمه ولكن للتيار. نريد مركزية القرار السياسي ولكن نريد لا مركزية ادارية في التنفيذ، والامور التنظيمية يجب ان تحترم الهرمية التنظيم الجديد سيسمح لنا بالقدرة على المحاسبة والمراقبة من خلال المجلس الوطني".


وتابع: "نحن التيار الاول الذي يكشف عن موازنته السنوية واليوم كشفنا موازنتنا وصادقنا على الميزانية السنوية، هذه شفافيتنا وهذه قوتنا. التيار الوطني الحر تيار حر ولا يتزحزح. نحن نعتمد على التمويل الذاتي فقط".

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