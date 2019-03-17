إنجاز لبناني في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

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حلق لبنان مجددا بمنافسات اليومين الثاني والثالث للألعاب العالمية للاولمبياد الخاص "أبو ظبي 2019"، حيث أضاف الى غلته خمس ذهبيات منها ثلاث الأحد الى أربع فضيات منها ثلاث اليوم أيضا، بالاضافة الى برونزية واحدة. وبذلك ترتفع حصة لبنان الى ست ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات.

وفي نتائج اليوم، أحرز لبنان ذهبية البدل 2x100 بالتزلج المدولب عبر الثنائي رامي المصري وشريف البيطار، كما أحرز المصري ذهبية 300 متر بالفردي، وبيطار فضية نفس الفئة، وتدرب الفريق نجاة سعيد.

وفي كرة الطاولة، كانت المحصلة ذهبيتان وفضية، حيث توجت مايا النعيم بالذهبية على حساب منافستها من السنغال 3-1، وزميلتها فاطمة قعون على حساب منافستها من إندونيسا 3-1، أما حسين شرف الدين فأحرز الميدالية الفضية، بعد تخطيه منافسيه من كوستاريكا وفيدجي.

واعتبر رئيس البعثة اللبنانية العميد محمد عبدوني ان "النتائج مرضية خاصة أن التصنيف وضع اللاعبين اللبنانيين بمواجهة منافسين من دول متمكنة بكل لعبة"، لكنه عاد وشدد "على ضرورة استلهام الهدف الأسمى من هذه الالعاب، وهو وجوب دمج هذه الفئة من المجتمع مع بقية مكوناته، كما أن الايمان بقدراتهم".

ولفت الانتباه خلال الالعاب العالمية، تولي اللبناني فادي كيوان مهام المدير التقني العام للعبة كرة الطاولة وباختيار مباشر من اللجنة المنظمة للألعاب العالمية، وهو اللبناني الأول، الذي يصل الى هذا المركز التقني دوليا، والأهم انه يؤدي دوره بالالعاب العالمية الحالية، بكفاءة عالية.

ونوه كيوان ب"نتائج اللبنانيين بكرة الطاولة"، خاصة ان جميع اللاعبين واللاعبات توجوا بالميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وفضية واحدة، مثمنا المستوى اللافت الذي أظهروه تحت إشراف المدرب حسين حويلي، خاصة ان مستوى الألعاب مرتفع جدا والمنافسون من دول متمكنة باللعبة.

وكان لبنان توج الجمعة بذهبية في التزلج المدولب بالاضافة الى برونزيتين بنفس اللعبة.