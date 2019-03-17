المرابطون حيت منفذي عملية سلفيت في فلسطين

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي:

توجه المرابطون بكل التحية والتقدير والحب إلى منفذي عملية سلفيت في فلسطين المحتلة، مؤكدين أن كفاح شعب الجبارين أهلنا الفلسطينيين على أرض فلسطين العربية كان وسيبقى هو المسار والمصير، والرد الجاد والفعلي على كل ما يقوم به يهود التلمود من إجرام وقتل للأبرياء والأطفال في غزة والضفة والاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى.

دعا المرابطون جميع القوى السياسية وفصائل المقاومة الفلسطينية إلى إسقاط كل تناقضاتهم الداخلية، واللحمة في مقاومة مستمرة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين وقدسها الشريف.