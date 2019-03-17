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أجواء ربيعية.. لكن الأمطار عائدة في هذا الموعد!

17
MARCH
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه بعد الطقس الممطر والمثلج الذي ضرب لبنان وسوريا وفلسطين والأردن أمس السبت، وقد ترافق مع تدني مستوى الثلوج الى 1100 دون تراكمات تذكر، سوف يغادر المنخفض الإيسلاندي وسط اوروبا نحو غرينلاند وشرق كندا، ويحل مكانه المرتفع الآزوري ويرفع قيم الضغط الجوّي فوق اوروبا الى 1036hpa ويقفل باب الخيرات حوالي اسبوع، تقريباً، الأمر الذي سيساهم بتعزيز نشاط المرتفع شبه مداري فوق مصر وشبه الجزيرة العربية، فتتمدد الكتل الدافئة نحو الشرق الأوسط وترتفع درجات الحرارة ليصبح الجو دافئاً وربيعياً، فغيبة الايسلاندي لن تطول والثلوج ستعود مع انحسار الجبهة المدارية الدافئة.

 


طقس يوم الأحد في لبنان وسوريا وفلسطين قليل الأمطار صباحاً يتحوّل الى مشمس مع تقدم الساعات ليصبح صافياً يوم الاثنين مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

الحرارة على الساحل: 18/14
في البقاع: 11/5
الجبال 1200 متر: 10/4
الضغط الجوّي: 1019hpa
الرطوبة: 75%
الرياح: غربية سرعتها بين 25 و 35 كلم في الساعة.

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