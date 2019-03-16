البدء بتشغيل المجموعة الأولى في معمل الذوق بعد تأهيلها

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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنه، وبعد انتهاء أعمال تأهيل وتجديد مرجل المجموعة الأولى في معمل الذوق الحراري التي استغرقت حوالي عشرة أشهر وتركيب حراقات جديدة مخفّضة لأوكسيد النيتروجين Low NOx Burners، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المؤسسة لتخفيض التلوث الناتج عن المعمل. وأثناء إجراء التجارب التشغيلية على هذه المجموعة صباح اليوم الواقع فيه 16/3/2019، تصاعد دخان أسود من المعمل لفترات متقطعة ومحدودة. إن مؤسسة كهرباء لبنان إذا تعتذر من المواطنين، لا سيما أبناء الساحل الكسرواني وسكانه، تؤكد انها ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من اجل المزيد من تخفيض التلوث الناجم عن معمل الذوق.