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بو صعب: لسنا مضطرين لمراعاة المجتمع الدولي في موضوع النازحين

16
MARCH
2019
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 شدد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب على "أن الحكومة اللبنانية خصصت وزيرا للنازحين ولذلك الوزير معني بهذا الأمر"، مشيرا الى "أن كل الاستنكارات على زيارة الغريب سوريا بروتوكولية لأن الجميع كانوا يعلمون بهذه الزيارة مسبقا وهو استأذن الرئيسين عون والحريري".

وقال بو صعب لاذاعة "لبنان الحر" ضمن برنامج "استجواب"، "الوزير باسيل يقول منذ سنوات نحن ضد العودة الطوعية نحن مع العودة الآمنة للنازحين لأن العودة الطوعية تؤدي الى المطالبة بحق اللجوء"، واضاف: "نختلف مع القوات والاشتراكيين والمستقبل بأن المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار ولسنا مضطرين لمراعاة المجتمع الدولي في هذا الشأن".

وردا على سؤال، قال: "إن القوات تسلم رقبتنا بموضوع النازحين للمجتمع الدولي وليس صحيحا أبدا أننا كتيار نسلم رقبتنا لبشار الأسد"، مضيفا "نحن لا نتكلم عن تطبيع لأن لا وجود لمقاطعة حتى يكون هناك تطبيع".

أما في شأن الكهرباء، فلفت الى "أن عدم التوصل الى حل في الملف يعني لا وجود للحكومة"، مشددا على "أن التيار الوطني الحر ضد البواخر بالمطلق انما معها ريثما يتم تأهيل المعامل"، موضحا "أن البواخر وسيلة لتأمين الكهرباء في الوقت الضائع ومرحلة موقتة".

ورأى بو صعب "أن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إنسان منفتح للاستماع الى الرأي الآخر وإذا أقنعته بما تقول ليس مقفلا تجاه الرأي الآخر وهذا ما لمست شخصيا" مضيفا "عندما نجلس مع القوات يتبين أننا نتفق على 90% من الأمور إنما 10% تطيح بالأمور في بعض الأوقات كبعض المزايدات"، داعيا الى "تعميق التفاهم مع القوات وتشكيل لجنة تتابع التفاهم".

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