النائب إدكار طرابلسي: ندين القتل والارهاب بحق مصلّين آمنين

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دان النائب القسيس ادكار طرابلسي قتل الأبرياء الآمنين في جامعَي نيوزليندا، وندّد بتفشّي التعصّب وروح الضغينة والكراهيّة في المجتمعات، وقال إن الجنون يضرب اليوم مصلّين أبرياء في نيوزيلندا كما ضرب بالأمس جماعات دينيّة متنوعة في سوريا والعراق وأماكن أخرى من العالم.

ودعا النائب طرابلسي رجال الدين من مختلف المذاهب الى نبذ التطرّف واستخدام العنف والتشجيع على الاعتدال وقبول الآخر، وحضّ أهل الاعلام وصنّاع الرأي العام والسياسيّين الى التخلّي عن التحريض والتكفير وتحريك الغرائز.

وناشد الحكومات التشدّد بمحاربة الارهاب اي كان نوعه، ودعا مالكي الفضاء السَيبيري والفضائيات الى التشدّد في مراقبة المواد التي تُحرّض على العنف والقتل والانتحار.

وتوجّه طرابلسي بالتعزية الى أهالي الضحايا والمسلمين في نيوزليندا والعالم طالباً من الله لهم العزاء والحكمة في هذا الظرف الأليم.



