بالصورة - توقيف شخص سرق كابلات الخطوط الباردة من داخل محطات تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان



اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي في بيان لها انه شكاوى المواطنين تكائرت حول سرقة كابلات الخطوط الباردة من داخل محطات مؤسسة كهرباء لبنان في مناطق من بيروت وجبل لبنان، والاضرار الكبيرة التي تنتج عنها في غالب الأحيان، من خلال مضاعفة قوة التيار الكهربائي الذي يصل الى المشتركين بعد فصل خط البارد عن الشبكة العامة، الأمر الذي يؤدي الى تلف الأجهزة الكهربائية والالكترونية في الشركات والمؤسسات والمنازل.



و على أثر ذلك، كلفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي قطعاتها الخاصة، بغية كشف ملابسات هذه القضية وتوقيف الفاعل، حيث تبين أن مجهولاً اقدم في الفترة الأخيرة على سرقة كابلات الخط البارد من محطات بدوي 3 ، وبيضا ۲ الكائنة في محلة النهر، ومحطة غيلان 3 الكائنة في محلة النبعة، وذلك بتواريخ 25/01/2019 و 16/02/2019 و 10/03/2019.



ونتيجة المتابعة الميدانية والتقنية تمكنت الشعبة من تحديد هوية الفاعل وهو: س. ع. (مواليد عام 1967، مكتوم القيد) مقيم في منطقة النبعة.

وبتاريخ 13/03/2019 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من توقيفه في محيط مكان اقامته.

الى ذلك وبتفتيش منزله جرى ضبط العدّة المستخدمة في عمليات السرقة.



وبالتحقيق معه اعترف أنه ومنذ 3 سنوات يقوم بسرقة الخطوط الباردة من محطات مؤسسة كهرباء لبنان، وبخاصة من محطات: الدكوانة، والنهر، وبرج حمود والاشرفية، مستغلاً ترك أبواب المحطات مفتوحة ليلاً ونهاراً، وأنه كرر السرقة من المحطات أكثر من مرة.

وقد أودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته.