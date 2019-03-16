living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريصاتي إختتم مشاركته في مؤتمر الامم المتحدة للبيئة في نيروبي

16
MARCH
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

إختتم وزير البيئة فادي جريصاتي مشاركته في مؤتمر جمعية الامم المتحدة للبيئة في نيروبي بتلبيته دعوة القنصلية اللبنانية الفخرية في كينيا الى عشاء مثّل فيه السيد ابراهيم أنوس القنصل الفخري ابراهيم سليم الزاخم لوجوده خارج كينيا.وكان اللقاء مناسبة إطلع في خلالها الوزير جريصاتي على اوضاع الجالية اللبنانية في كينيا ومجالات عمل أفرادها في التعهدات والتجارة والمطاعم وزراعة الورد ، ووضعهم في أجواء ما تعتزم وزارة البيئة القيام به تنفيذاً للبيان الوزاري وفي الطليعة إعداد خطط حماية للبيئة وايجاد الحلول المستدامة لمعالجة النفايات وتطبيق خارطة الطريق لمكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني اضافة الى تنظيم قطاع المرامل والمقالع والكسارات.


وفي اليوم الثاني من مشاركته في مؤتمر UNEA ، أجرى وزير البيئة محادثات مع المديرة التنفيذية لبرنامج الامم المتحدة للبيئة إنغر أندرسون حيث هنأها على تعيينها اخيراً في هذا المنصب ، مؤكداً على اهمية التعاون بين لبنان والبرنامج وتحقيق النتائج المتوخاة نظراً لما تتمتع به أندرسون من خبرات في مجال البيئة ومن المهام السابقة التي اسندت اليها في البنك الدولي وفي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.


والتقى الوزير جريصاتي المدير العام للبيئة في الاتحاد الاوروبي دانيال كاليجا كريسبو وتناول البحث التحديات التي يواجهها لبنان وتداعيات أزمة النزوح السوري على البيئة والموارد المائية والهوائية والطبيعية ، وتفعيل التعاون والشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي في تنفيذ المشاريع البيئية .ووضع جريصاتي المسؤول الاوروبي في صورة القوانين التي أقرّها المجلس النيابي اللبناني تماشياً مع الاتفاقيات الدولية وآخرها ما يتعلق بإتفاق باريس وموضوع تغيّر المناخ.وقد ابدى كريسبو إعجابه بالتميّز وبالدبلوماسية اللبنانية التي تستطيع دائماً ابتكار الحلول للخروج من الازمات المحيطة ، ولفت الى متابعته لملف البيئة في لبنان معرباً عن الاستعداد لمواكبة ودعم خطة وزارة البيئة متى إكتملت كل عناصرها ، وأعرب عن ثقته بقدرة الوزير جريصاتي وديناميكيته الظاهرة.


ومن اللقاءات التي عقدها وزير البيئة لقاء مع رئيس هيئة البيئة السعودي والوفد المرافق حيث تمّ الاتفاق على برنامج تعاون طويل الأمد في مجال مراقبة نوعية الهواء ومراقبة الانبعاثات التي تتميّز بها السعودية، وطلب الوفد السعودي الافادة من خبرات وزارة البيئة في لبنان في مجالات برامج التوعية والتدريب التي لفتت انتباه الوفد السعودي في مناسبات عدة وتميّزها في التصميم والمضمون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout